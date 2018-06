El lateral zurdo Diego Simón ficha por el San Fernando

El lateral zurdo Diego Simón, de 29 años y procedente del CD Ebro de Zaragoza (ex equipo del balono Javi Montoya y ex rival copero de la Balona) se convirtió ayer en el quinto refuerzo del San Fernando Club Deportivo para la temporada 18/19 en Segunda B. El club ya había hecho oficial previamente la llegada de los centrales Antonio Oca y Colo, del meta Rubén Gálvez y del centrocampista Chema Mato, ex también de la Real Balompédica.

Diego Simón Cardeñoso, de gran corpulencia, nació el 30 de agosto de 1988 en Barakaldo y desde los 14 años perteneció a la cantera del Athletic de Bilbao, donde jugó con el cadete y los juveniles. Tras su paso por el Baskonia (en Tercera) y el Sestao (2ªB) volvió al Athletic de Bilbao (2ªB) en la 08-09, donde coincidió con jugadores de relieve como Iker Muniaín, Bóveda, Iago Herrerín, Balenziaga, Etxeita, Iñigo Pérez e Iturraspe.

Después de aquella experiencia pasó por la Balompédica Conquense (donde coincidió con otro exalbinegro, Óscar Silva) y por el Lemona, pero en ambos clubes tuvo escaso protagonismo.

El San Fernando es uno de los equipos que, después de las renovaciones, tiene más adelantada su plantilla de cara al próximo curso.