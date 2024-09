La Línea albergará del 11 al 13 de octubre una prueba clasificatoria para el Mundial de paddle surf

La Línea albergará entre los días 11 y 13 del próximo mes de octubre la Sup Challenge 2024 que lleva el nombre de la ciudad, una prueba clasificatoria para el Campeonato del Mundo de Estados Unidos de stand up paddle (sup), conocido popularmente como paddle surf, a la que prometen acudir los mejores deportistas de España en dicha modalidad.

La Línea SUP Challenge 2024 ofrece un atractivo extra para los competidores de élite: una suculenta bolsa de premios que se repartirán equitativamente entre los ganadores de las categorías masculina y femenina. Además, este evento deportivo es una de las pruebas clasificatorias para el Campeonato del Mundo de la ICF que se escenificará en Sarasota (Estados Unidos).

Esta competición se rige por el reglamento de la Federación Española de Surf (Fesurf) y cuenta con el apoyo de la Federación Española de Piragüismo.

El evento, que abarca tres jornadas de intensa actividad tanto competitiva como lúdica, incluye pruebas en once categorías diferentes, desde la categoría élite, con un alto nivel competitivo y protagonista de las pruebas más exigentes, hasta la más popular (rookie), diseñada para los que se han iniciado recientemente en el SUP y no buscan competir, sino disfrutar de participar en un evento de este tipo. Los principiantes podrán disfrutar de un recorrido más accesible, con todo el equipo (tabla y remo) proporcionado gratuitamente por la organización, previa solicitud.

El sábado 12 de octubre será un día clave con la celebración de la competición técnica en las diferentes categorías. Al día siguiente, el domingo 13 de octubre, se disputará la prueba de larga distancia, permitiendo a todos los asistentes seguir la carrera de cerca y disfrutar del espectáculo en directo.

Los interesados en participar, tanto en las competiciones como en las actividades paralelas, podrán inscribirse online en la web oficial del evento www.parreswatersports.com hasta el lunes siete de octubre. A partir del viernes 11 de octubre y hasta el 13 de octubre, las inscripciones podrán realizarse de manera presencial. Toda la información sobre el proceso de inscripción está disponible en la web oficial del Club Deportivo Parres, organizador del evento.

Además de las competiciones, La Línea SUP Challenge 2024 ofrecerá clases gratuitas de SUP y SUP adaptado para todas las edades y centros educativos, con el objetivo de acercar este deporte a más personas. Estas clases estarán disponibles durante los tres días del evento.

La Línea SUP Challenge 2024 no solo será una competición que reunirá a los mejores atletas del país, sino que se presenta como una experiencia para toda la familia, con actividades para todas las edades y niveles. Los organizadores invitan a todos los ciudadanos de La Línea y los alrededores, así como a los amantes del deporte y la naturaleza, a disfrutar de este evento único en la provincia de Cádiz.

La primera edición del La Línea SUP Challenge cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial, y con el apoyo del Ayuntamiento de La Línea, además de instituciones, patrocinadores y colaboradores que han querido sumarse para contribuir a la difusión y promoción de este deporte que tanto está creciendo en los últimos años.

La competición ha sido presentada este jueves en un acto en el que han tomado parte el alcalde de la ciudad, Juan Franco; el concejal de Deportes y vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Vidal, así como Daniel Parrés, promotor del campeonato y presidente del Club Deportivo Parrés, además de seis veces campeón del mundo de paddle surf durante los más de 35 años que ha dedicado a la promoción de deportes náuticos.

¿Qué es el paddle surf?

Algunos lo conocen como stand up paddle, otros lo denominan SUP, incluso paddle surf o directamente paddlesurf. También se le conoce como surf a remo o como lo llamarían en Hawaiiano Hoe'he Nalu o incluso Ku Hoe'he Nalu. La respuesta es que todos refieren a lo mismo: al deporte del stand up paddle.

El Stand Up Paddle, o SUP, es un deporte acuático que consiste en mantenerse de pie sobre una tabla flotante mientras se rema con una pala. Este deporte ha ganado popularidad en los últimos años debido a su versatilidad y a su accesibilidad para una amplia gama de edades.