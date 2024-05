La Línea acoge los días 1 y 2 de junio el Torneo Internacional de España de balonmano playa

La playa de Levante de La Línea acogerá este fin de semana, el sábado 1 y el domingo 2 de junio, el Torneo Internacional de España 2024 de balonmano playa, que enfrentará a las selecciones absolutas masculinas de España, Portugal y Catar y a las femeninas de España, Portugal y Eslovenia.

Con los Hispanos de la Arena estarán los algecireños Domingo Luis y Gonzalo Cervera y el portero del BM Playa Algeciras Ramón Fuentes, mientras que el seleccionador portugués masculino es otro algecireño, Pedro Soria.

El Torneo Internacional de España 2024 se presenta como una gran oportunidad para poder ver en acción a ambos equipos nacionales en La Línea. Las tres selecciones que compiten en cada categoría se enfrentarán entre ellas a doble partido en la primera fase, que se celebrará durante todo el día del sábado y la mañana del domingo. En la tarde del domingo tendrán lugar las dos finales, a las que España espera llegar para intentar dejar en casa el título de campeón.

Este torneo está enmarcado dentro de la hoja de ruta de los dos combinados para preparar el Campeonato del Mundo de balonmano playa, que tendrá lugar del 18 al 23 de junio en la Isla Pingtan de China.

Los horarios del TIE 2024

CATEGORÍA MASCULINA

SÁBADO 1 DE JUNIO

Jornada 1 | España : Portugal | 11:15 hJornada 2 | Portugal : Qatar | 12:45 hJornada 3 | Qatar : España | 18:15 hJornada 4 | Portugal : España | 19:45 h

DOMINGO 2 DE JUNIO

Jornada 5 | Qatar : Portugal | 11:15 hJornada 6 | España : Qatar | 12:45 hFinal | 19:45 h

CATEGORÍA FEMENINA

SÁBADO 1 DE JUNIO

Jornada 1 | España : Portugal | 10:30 hJornada 2 | Portugal : Eslovenia | 12:00 hJornada 3 | Eslovenia : España | 17:30 hJornada 4 | Portugal : España | 19:00 h

DOMINGO 2 DE JUNIO

Jornada 5 | Eslovenia : Portugal | 10:30 hJornada 6 | España : Eslovenia | 12:00 hFinal | 19:00 h

Los jugadores están citados el próximo jueves 30 de mayo a las 10:00 horas en Málaga antes de partir hacia La Línea, donde iniciarán la preparación para el torneo. Posteriormente, se trasladarán a Antequera para llevar a cabo la segunda parte de la actividad, que se prolongará hasta el 7 de junio a mediodía, fecha prevista para el regreso. Los jugadores de Juan Antonio Vázquez comenzarán ejercitándose en horarios de mañana y tarde en la Playa de la Atunara, mismo escenario en el que se desarrollará el TIE de la Línea de la Concepción.

14 jugadores convocados

La convocatoria de Juan Antonio Vázquez está integrada por los siguientes 14 jugadores:

Portería | Ramón Fuentes Zamora (BM. Playa Algeciras), Pol Amores Hernández (ARHS)Defensa | Elhji Toure JabbyAla Derecha | Domingo Jesús Luis Mosquera (BM. Playa Algeciras), Pablo Fernández Molero (F.C. Barcelona)Ala Izquierda | Gonzalo Manuel Cervera Pérez de Vargas (BM. Playa Algeciras), Álvaro Pérez Catalá (BM. P. C. De Málaga)Especialista | Pablo Martín Ruiz (BM. P. C. De Málaga)Universal | Adriá Ortolá López (C. BM. Playa Lepe), Sergio José Venegas Rodríguez (C.D. Playas de Fuengirola), Javier Delgado Sánchez (C.D.E BM. Parla), Daniel Serrano Rodríguez (Torreón de Mijas), José Antonio Consuegra Nogales (C. BM. Playa Lepe), Juan Hernández Hernández (C. BM. Playa Sevilla).