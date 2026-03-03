La Junta de Andalucía reconoce a la remera linense Esther Fuerte en los premios Andalucía del Deporte

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía entregará este miércoles en el Gran Teatro Falla de Cádiz los premios Andalucía del Deporte 2025. Entre los galardonados se encuentra la remera internacional linense Esther Fuerte Chacón, del Club de Remo Linense. Con estos galardones, el gobierno autonómico distingue anualmente a los protagonistas más destacados en el ámbito deportivo de la comunidad autónoma.

Esther Fuerte recibirá el reconocimiento como ‘Deportista con Mejor Expediente Académico. Premio Javier Imbroda’, por los resultados conseguidos en el Campeonato de Europa Juvenil, en el Campeonato del Mundo Junior y en el Campeonato de Europa sub-19, competiciones donde alcanzó la medalla de plata. También se valoran sus resultados académicos, con un 9,2 de media en Segundo de Bachillerato.

El balance deportivo y académico de esta pupila aventajada de Ignacio Arana le valió para ser atraída con una beca a Estados Unidos, donde continúa sus estudios sin abandonar la práctica de remo al máximo nivel. Por esta causa no podrá recoger personalmente ni este premio ni el que le ha concedido la Federación Andaluza de remo, que será entregado el viernes en Sevilla.

En la gala se premiará a la Federación Andaluza de Vela como ‘Mejor Gestor Deportivo’, reconocimiento obtenido por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, con sede en El Puerto de Santa María. También tendrá su reconocimiento la campaña ‘En la UCA juega limpio: El deporte educa’, de la Universidad de Cádiz, que fue elegida como la ‘Mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, racismo, xenofobia, intolerancia y actitudes o comportamientos sexistas en el deporte’.

El premio ‘Al Mejor Deportista’ recaerá en esta ocasión en el piloto José Antonio Rueda, que se proclamó campeón del mundo de Moto 3. Por su parte, el galardón ‘A la Mejor Deportista’ lo recibirá de nuevo la marchadora granadina María Pérez, tras lograr la medalla de oro en los 20 y 35 kilómetros marcha en el Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado el pasado año en Tokio (Japón).

El atleta onubense José Nicolás Castaño será acreedor del premio ‘Al Mejor Deportista con Discapacidad’, tras obtener la medalla de oro en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta 800 metros, en el Campeonato del Mundo de Campo a Través 2.000 metros y en el Campeonato del Mundo por Equipos de Cross. El galardón ‘A la Mejor Deportista con Discapacidad’ será para la surfista malagueña Sarah Almagro, por los resultados obtenidos en el Campeonato del Mundo de Surf Adaptado y en el Campeonato de Europa de Surf Adaptado, donde obtuvo la medalla de oro.

El premio ‘A la Promesa del Deporte Masculino’ recaerá en el jugador de baloncesto cordobés Guillermo del Pino, tras lograr el primer puesto en el Eurobasket Sub 18 con la Selección Nacional. Por su parte, el correspondiente a ‘A la Promesa del Deporte Femenino’ se entregará a las tiradoras cordobesas Noelia Pontes e Irene del Rey, por alcanzar el primer puesto en el Campeonato de Europa de Tiro Olímpico TRAP y el segundo puesto en el Campeonato de Europa por Equipos Femenino.

Como premio ‘Al Mejor Equipo Masculino’ se reconocerá ex aequo a los malagueños Unicaja Baloncesto y CD Amivel, por la consecución en 2025 del FIBA Basketball Champions League y la Copa del Rey, y de la Eurocup 3 de Baloncesto en Silla de Ruedas, respectivamente. El galardón ‘Al Mejor Equipo Femenino’ lo recogerá el club malagueño de baloncesto CAB Estepona, tras conseguir un histórico ascenso a la Liga Femenina ENDESA.

Por último, el jurado decidió conceder cinco menciones especiales a la jugadora de pádel malagueña Carolina Navarro, al piloto jiennense José Luis Criado, al jinete sevillano Luis Astolfi, a la Federación Andaluza de Bolos y a los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, al cumplirse el veinte aniversario de su celebración.

Según la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, los premiados son “unos referentes por sus éxitos a nivel nacional e internacional, pero también por ser un espejo en el que poder mirarse los más jóvenes, que se están iniciando en su práctica deportiva”.

Además, según su opinión, estos galardones muestran el “gran momento que atraviesa el deporte andaluz, de sus protagonistas, deportistas, clubes y federaciones, que nos representan por todo el mundo, dando lo mejor de nuestra tierra allí donde compiten”.