La Andaluza de Remo premia a las remeras Esther Fuerte y Alejandra García y al periodista Rubén Almagro

Dos remeras, una natural de La Línea, Esther Fuerte (Club de Remo Linense) y otra de Algeciras, Alejandra García Domínguez (Club Remo de Mar La Línea) y el jefe de la sección de Deportes de Europa Sur, el también linense Rubén Jesús Almagro, han sido premiados por la Federación Andaluza de Remo. Todos recibirán su galardón el viernes seis de marzo, durante la Gala del Remo Andaluz que tendrá lugar, por segundo año consecutivo, en la Universidad CEU Fernando III de Bormujos (Sevilla).

Esther Fuerte y Alejandra García son las dos remeras promesas destacadas en Andalucía. La primera de ellas consiguió en 2025 dos títulos internacionales, los de subcampeona mundial y europea, ambos en categoría júnior. La segunda fue campeona de la Copa de la Juventud, cuarta en el Europeo y quinta en el Mundial de beach sprint.

Además, el periodista Rubén J. Almagro, responsable de la sección de Deportes de esta casa, recibe una mención especial "por su aportación en la difusión del remo andaluz".

Los galardonados

En la relación de galardonados por los resultados del pasado curso, el Club Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla recibirá el premio de Club del año, mientras que los medallistas de bronce en el Europeo y cuartos clasificados en el Mundial Javier García y Jaime Canalejo (Club Náutico Sevilla) repetirán como Remeros del año, distinción que en categoría femenina recaerá en Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo de Málaga), bronce en el Europeo y cuarta en el Mundial de beach sprint.

Entre las Promesas, el reconocimiento en categoría masculina será para los subcampeones del mundo sub-23 Jorge Flavio Knabe, Pablo Moreno (Club Náutico Sevilla) y Juan Miguel Palomino (Real Círculo de Labradores), mientras que en la femenina se han hecho acreedoras del premio la subcampeona mundial y europea júnior Esther Fuerte (Club de Remo Linense) y Alejandra García Domínguez (Club Remo de Mar La Línea), campeona de la Copa de la Juventud, cuarta en el Europeo y quinta en el Mundial de beach sprint.

La algecireña Alejandra García, del Club de Remo de Mar de La Línea

Por otra parte, Ana Molina recibirá la distinción de Árbitro del año, la Diputación de Cádiz la de Patrocinador y Luis María Moreno Perpiñá, componente de la generación dorada de los años 80, el Premio Historia viva del remo.

En cuanto a las Menciones especiales, la XII Gala de la FAR distinguirá por un lado al periodista de Europa Sur Rubén Jesús Almagro García, "por su aportación en la difusión del remo andaluz", y por otra parte a los medallistas en el Mundial de beach sprint Pablo Hermoso y Marta Paradas (Real Club Mediterráneo) y a los que subieron al podio en el Europeo de remo de mar, con oro con el Club Náutico Sevilla para Amanda Gil, Bibiana Fernández, Natalia de Miguel, Olivia del Castillo, plata con la selección española para Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo) y bronce con España para Marta de la Heras (Real Club Mediterráneo) y por clubes para Patricio Rojas (Real Círculo de Labradores).

Además, también recibirán menciones especiales los remeros andaluces finalistas (puestos 1º al 6º) en competiciones internacionales, Europeos o Campeonatos del Mundo con la selección española, un total de 40 deportistas procedentes de Real Círculo de Labradores, Real Club Mediterráneo de Málaga, C.R. Guadalquivir 86, Club de Remo Linense, Club Náutico Sevilla, Club Remo de Mar La Línea y Club Tiempo Libre El Ejido.

La relación completa de premiados se puede consultar en este enlace.