¿Cuándo jugarán sus partidos aplazados BM Ciudad de Algeciras, CB Algeciras y ULB?

BM Ciudad de Algeciras, de la Primera Nacional de Balonmano, y CB Algeciras y Unión Linense de Baloncesto (ULB), de la Tercera FEB de baloncesto, ya conocen las fechas de sus encuentros aplazados, que en el caso de los últimos son dos.

El cúmulo de borrascas que atravesó Andalucía propició que la Federación autonómica aplazase en su totalidad la deimoséptima jornada en los dos grupos de Tercera FEB, que debía jugarse el fin de semana del siete-ocho de febrero.

El CB Algeciras disputará su encuentro el miércoles ocho de abril (19:30) en la cancha del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre (Málaga), mientras que la ULB viajará a Fuengirola el jueves cinco de marzo, para jugar a las 21:00.

El pasado fin de semana el conjunto de La Línea tampoco jugó su compromiso de la jornada 18, ya que el Enrique Soler de Melilla no pudo desplazarse, igualmente debido a las inclemencias meteorológicas. El duelo entre los albinegros y los norteafricanos está fijado para el próximo miércoles, 25 de febrero, a las 21:00 en el pabellón de La Línea.

BM Ciudad de Algeciras

Por su parte, el Balonmano Ciudad de Algeciras no pudo afrontar el partido de la jornada 20 con el BM Herencia de Ciudad Real.

En este caso, el partido ha quedado fijado para el domingo 12 de abril. Ese mismo fin de semana, ambos conjuntos disputarán también un primer partido el sábado: los de Iñaki Pérez, en Mijas con el San Francisco de Asís, y el Herencia, en Ciudad Real pero actuando como visitante, ante el Alarcos.