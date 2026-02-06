Aplazados los partidos del sábado del BM Ciudad de Algeciras, el CB Algeciras y la Unión Linense Baloncesto

Aplazamientos en las competiciones de baloncesto y balonmano de los equipos del Campo de Gibraltar para este fin de semana por los temporales de las borrascas que están golpeando a buena parte de Andalucía. Tras el azote de Leonardo, la comarca se prepara para la llegada este sábado de Marta, un nuevo frente atlántico que anuncia nuevas lluvias y fuertes vientos en el Estrecho.

El equipo masculino senior del BM Ciudad de Algeciras ha confirmado el aplazamiento de su encuentro previsto para este sábado 7 de febrero ante el BM Herencia en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras, correspondiente a la 20ª jornada liguera del grupo F de la Primera Nacional. La Real Federación Española de Balonmano ha decretado el aplazamiento de dos partidos más del grupo: el BM Málaga-Montequinto y el Palma del Río-Cantera Sur.

Además, debido a la situación meteorológica adversa que afecta a la comunidad, la junta directiva de la Federación Andaluza de Balonmano ha acordado la suspensión de la jornada de este fin de semana de todas las competiciones de nivel provincial y territorial de balonmano.

El temporal tambén ha provocado el aplazamiento de todos los encuentros grupo D-A de la Tercera FEB de baloncesto. Esta decisión implica posponer el partido que el CB Algeciras debía disputar a domicilio contra el Colegio El Pinar de Málaga este sábado 7 de febrero, así como el duelo que la Unión Linense Baloncesto iba a disputar con el CB Salliver de Fuengirola en la pista de los malagueños.