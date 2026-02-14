Aplazado el partido de la ULB con el Melilla ante la imposibilidad de viajar de los norteafricanos por la borrasca Oriana

Segundo aplazamiento consecutivo para la Unión Linense Baloncesto. El equipo de La Línea ha comunicado que la Federación se ha visto obligada a aplazar el partido de este sábado a las 19:30 ante el Melilla Ciudad del Deporte Enrique Soler en el pabellón linense ante la imposibilidad de los norteafricanos de desplazarse por el temporal que azota en la ciudad melillense.

Tras el parón de la semana anterior por la suspensión del encuentro en Fuengirola por las borrascas Leonardo y Marta, la ULB tendrá que parar otro fin de semana más de nuevo por culpa de las adversidades climatológicas. En esta ocasión, la borrasca Oriana ha impedido a la expedición del Enrique Soler viajar desde Melilla, donde los fuertes vientos y el oleaje del temporal mantiene a la ciudad autónoma en alerta.

La ULB tiene ahora pendientes las citas de la 17ª y la 18ª jornada del grupo D-A de la Tercera FEB. La Federación tiene anunciado en su web que el encuentro con el Fuengirola se saldará el 6 de marzo (21:00) y el duelo en casa con el Melilla Enrique Soler el próximo 25 de febrero (21:00).