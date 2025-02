El juez del caso Rubiales se planta: "Llega un momento en el que uno se vuelve loco"

Madrid/La tercera sesión del juicio a Luis Rubiales ha vuelto a contar con las intervenciones ya habituales del juez José Manuel Fernández-Prieto para tratar de reconducir interrogatorios y atajar preguntas reiterativas, hasta el punto de exclamar: "Es que llega un momento que uno se vuelve loco".

El titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha convertido, seguramente sin quererlo, en uno de los protagonistas del juicio que sienta estos días en el banquillo al expresidente federativo y a otros tres acusados por el beso que dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial y las presiones que ella denuncia haber sufrido para decir que lo consintió.

Porque son ya recurrentes sus choques con la teniente fiscal, Marta Durántez, y otros abogados, sobre todo de las acusaciones, cuando considera que están repitiendo preguntas ya respondidas o que están tratando de que un testigo diga lo que ellos quieren.

Ha ocurrido durante el interrogatorio al exjefe de gabinete de Rubiales, José María Timón, cuando el abogado de Jenni Hermoso trataba de desentrañar la reunión del 23 de agosto de 2023 celebrada en el despacho del expresidente para abordar el beso: "(...) Ustedes se empeñan en acreditar o intentar acreditar o instruir que está mintiendo y ese no es el juicio. Es que llega un momento que uno se vuelve loco".

Querellas por falso testimonio

Pero también minutos antes, apenas iniciada la sesión, cuando la fiscal ha observado contradicciones en el relato de Timón sobre aquella reunión.

Juez: "¿Está insinuando que el testigo está callándose algo?"

Fiscal: "Sí"

Juez: "(...) Le digo lo mismo que le dije ayer: queréllese contra él si cree que ha incurrido en un falso testimonio. Es un interrogatorio que no lleva a ningún lado. Continuemos".

En el interrogatorio de las acusaciones a Timón -que ha incurrido en "numerosísimas contradicciones", según la fiscal- el juez ha llegado a observar "indefensión", y ha advertido: "Si siguen así voy a tener que hacerle declarar en presencia de su abogado".

Los "protesto" de la fiscal

Y como las intervenciones del juez, también están siendo habituales los "protesto" de la fiscal Durántez, que a veces se rebela impotente por no poder explicar esas contradicciones que va viendo, día a día, en los testimonios de algunos de los que integraron el círculo de confianza de Rubiales.

Testigo a testigo, el juez va pidiendo a las acusaciones no sacar "contradicciones donde no las hay", y a algún abogado de la defensa que obvie "comentarios" propios del trámite de conclusiones, mientras ha confesado que lleva "tres días diciendo" que los testigos declaran sobre "hechos" y "no valoraciones".

No es habitual, pero este miércoles también la abogada de Rubiales, Olga Tubau, ha recibido una advertencia del juez.

"Voy a ver si me explico, que a veces me es muy difícil explicarme", ha comenzado su señoría para avisar de que si lo que quería era que la jugadora Misa Rodríguez analizase un vídeo, renunciase a ello: "Existe la inmediación judicial, no necesito que nadie me lo explique".

Menos reprimendas, eso sí, se han llevado este miércoles los testigos si se compara con lo ocurrido en la sesión del martes.

Al exjefe de Comunicación de la Federación Pablo García Cuervo, que protagonizó una desafiante declaración, le advirtió, tras un golpe en la mesa, de que su paciencia estaba llegando a un límite y que quería saber las cosas "con claridad, no con chulería"; y al seleccionador Luis de la Fuente le dejó claro que "venía a hablar de lo que se le pregunte" porque "uno no elige de lo que va a hablar", cuando consideró que no debía hablar de la Asamblea del 25 de agosto de 2023.