Juan Quirós hace historia: levanta su cuarto título nacional de súper senior

El guadiareño Juan Quirós, el pionero de los golfistas profesionales de San Roque y por extensión del Campo de Gibraltar, ha hecho historia al levantar su cuarto título consecutivo de campeón de España de Profesionales en categoría súper-senior, es decir, para mayores de 65 años. Es el primero que lo consigue. El malagueño Víctor Casado fue el mejor del Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior, alzándose con una victoria que ya consiguió en 2018. La cita tuvo lugar en el club Valle del Este, en Vera (Almería)

Juan Quirós no dejó lugar a la sorpresa en la final del Campeonato de España de Profesionales súper senior. Salió a la final con un margen de dos golpes y terminó con cinco de ventaja pese a firmar bogeys en los dos hoyos de cierre. Sumó su cuarta victoria consecutiva “y las que pueda conseguir en el futuro”, como aseguró con una mezcla de broma y confianza.

“Ahora iré a la Escuela del Legends Tour [la del circuito senior europeo, que tendrá lugar en enero], a ver si hay suerte. Hay muchos que me han estado animando, así que me he inscrito. La verdad es que me encuentro fuerte y bien de juego y me voy a dar otra oportunidad en Europa”, aseguró el carismático golfista de Guadiaro.

Juan Quirós no falló ninguna calle en la jornada y fue sumando pares que fortalecían su liderato, rubricándolo con un birdie en el 10. Luego, ración de pares antes de llegar a sus dos bogeys citados. “En otra ocasión seguro que no los hago, porque no hubiese jugado el hoyo como lo hice. Ya estaba todo decidido”, dijo.

Cuando la preguntaron si comenzó el día con el convencimiento de su victoria, Juan Quirós repartió elogios: “Puede haber gente que piense que con dos golpes que tenía de margen ya estaba el torneo decidido, pero no es así. Hay gente que juega muy bien, como Txomin Hospital o Emilio Rodríguez [que acabaron segundo y tercero], que te la pueden liar en cualquier momento. Es verdad que yo no he fallado y he seguido jugando al golf como hace años que no lo hacía, pero he salido concentrado”.

Juan Quirós y Víctor Casado, en la entrega de trofeos

Txomin Hospital volvió a terminar segundo, un puesto al que parece estar abonado en los Campeonatos de España. “Es imposible ganar a Juan Quirós. Calle, green, un putt que entra y ya está. Ha jugado muy bien y yo no estuve a la altura el último día”.

Emilio Rodríguez, doble campeón de España en la categoría senior, no pudo estrenarse en la que domina con mano de hierro Juan Quirós: “Deberíamos jugar con hándicap contra él, para poder presentarle batalla”, aseveró con gracia Rodríguez.

Por su parte Víctor Casado se impuso en una final trepidante de la categoría senior, en la que cinco campeones estaban peleando por el título entre los seis primeros clasificados.

Valle del Este ha acogido la celebración del Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino por primera vez en su historia, en una apuesta por señalar a la provincia de Almería como el lugar idóneo para la organización de eventos golfísticos del máximo nivel.