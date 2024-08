Jordan Díaz: "Mi sueño era ser campeón olímpico, ahora buscaré otro"

Zaragoza/El campeón olímpico en triple salto, Jordan Díaz, quien desertó de la selección cubana en 2021 para buscar un "mejor futuro" para él y su familia, ha asegurado que esta decisión y su posterior resultado en los Juegos Olímpicos de París es la prueba de que "todo sacrificio bien hecho tiene su recompensa".

El ganador del oro en esa prueba, que ahora ha hecho parada en Zaragoza para visitar a un tío, un conocido hostelero en cuyo restaurante le han rendido un homenaje, ha compartido en una entrevista con EFE que está "muy ilusionado" por la temporada que ha realizado y por "estar logrando ser parte de la historia de España", objetivo que se trazó al decidir quedarse aquí.

A pesar de no ver a su familia desde que cambió de rumbo en 2021, Díaz ha mostrado tener claro que "la vida es corta y hay que aprovecharlo todo al máximo", por lo que ha apostado por continuar con su trabajo para luchar por ser campeón del Mundo, acceder a la triple corona y repetir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

¿Cómo se siente después de haber podido saborear, un poco más, el triunfo en los Juegos Olímpicos de París?Estoy bastante contento con todo el resultado, la verdad. No solo con París que, por supuesto, es un sueño. También estoy muy ilusionado por la temporada que he hecho, porque no he podido competir mucho por molestias y lesiones y he ganado el campeonato de Europa en Roma con 18,18 metros, que es la tercera mejor marca de la historia. Ahora mismo estoy de vacaciones, necesitaba descansar tanto mental como físicamente y quería visitar a mi familia.¿Cómo de largos fueron los segundos desde que saltó hasta que cayó?Uf... ¡Es tan difícil! Yo creo que solo estás pensando en la técnica y en cómo vas a caer. No piensas en otras cosas, ni deportivas ni emocionales. Estás concentrado y, aunque sabes que una medalla te puede cambiar la vida completamente, no piensas en mucho.En el momento en el que vio su marca, ¿pensó que podía ganar la medalla de oro?No, para nada. Hice una marca que podían haber saltado los primeros cinco atletas. No obstante, entendía que eran unos Juegos Olímpicos y que la presión, el nivel de la competición y la tensión podían influir. Había además muchísima gente en las pistas. Intenté dar lo mejor de mí en las secuencias. Creo que fue una buena competición a nivel de estabilidad y estoy contento con el resultado.Antes de París ha habido muchas luchas. Si echa la mirada para atrás, ¿cómo ha sido el camino y la clave para llegar hasta aquí?El camino ha sido bastante difícil. Empezando con que dejé a mi familia y toda la vida que llevaba fuera, en Cuba. Buscaba un mejor futuro para mi familia y para mí, por eso deserté de la selección cubana. Esa motivación y ese impulso me ha hecho hacer lo que estoy haciendo ahora. Todo sacrificio bien hecho tiene su recompensa.¿Merece la pena, por lo tanto, haber dejado todo atrás?Sí, claro. La vida es corta y hay que aprovecharlo todo al máximo. Estoy contento por todo lo que estoy logrando y que es ser parte de la historia de España. Es el objetivo que me tracé al quedarme en este país. La verdad es que poco a poco se está cumpliendo y, aunque la gente dice que sí, todavía queda mucho trabajo por hacer.¿Soñó con estos JJOO?Es el objetivo de cualquier atleta. ¡Es lo más grande que se puede conseguir! Otro objetivo puede ser conseguir tener el récord del mundo. No lo tengo, pero todavía me queda ser primero campeón del Mundo para acceder a la triple corona.¿Cuál es su vínculo con Zaragoza?Mi tío vive aquí, así que quería venir a visitarlo. Me ha ayudado desde el primer día en el que decidí quedarme en España. Estuve mis tres meses con él, así que él también se merece la medalla y celebrarlo juntos. Todo lo que me está pasando es, en parte, gracias a su ayuda.¿Cree que con este triunfo y, además ser abanderado del equipo español en la clausura de los Juegos Olímpicos, se le da al atletismo el hueco que merece?Es un premio al trabajo bien hecho. María (Pérez)obtuvo medalla de oro en (marcha) Mixta y plata, y yo oro. Destacarlo puede que haga que se reconozca todo lo que se hace en atletismo más allá del reconocimiento que tiene el fútbol.¿Cuál el feedback que ha recibido al volver de París?No soy mucho de meterme en redes sociales, pero, de lo poco que he visto, creo que se me ha apoyado bastante. Estoy muy agradecido. Desde mucho antes de competir en la final, ya recibía mucho apoyo en las gradas o en la organización. Tener apoyo es lo mejor. Me gusta que reconozcan el trabajo y, claro, siempre es bueno para otras competiciones.¿Y cómo afronta el futuro?Intentaré buscar algún otro sueño. Mi sueño era este, ser campeón olímpico. Todavía quedan cuatro años para los próximos Juegos Olímpicos y tampoco me voy a enfrascar en eso. Ahora tengo que pensar en otras cosas.