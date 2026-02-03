Iñaki Pérez no seguirá en el BM Ciudad de Algeciras la próxima temporada

El matrimonio entre el Balonmano Ciudad de Algeciras y su entrenador y director deportivo Iñaki Pérez, que se encuentra ya en su cuarta temporada, llegará a su fin cuando concluya la presente andadura. La entidad que preside Pedro Soria no lo ha hecho aún oficial, pero es un secreto a voces por el pabellón Juan Carlos Mateo que el acuerdo ya está tomado.

Iñaki Pérez no seguirá el próximo curso en el Ciudad de Algeciras, en cuyo equipo senior de la Primera Nacional ha hecho debutar a más de una veintena de canteranos en sus más de tres años en la casa.

De acuerdo a la información que maneja Europa Sur, la directiva de la entidad está decidida a darle un giro al apartado deportivo y eso pasa por relevar al hombre que en los tres últimos años y medio ha tenido la máxima responsabilidad en ese apartado.

El técnico comunicó la decisión de la entidad el pasado lunes a su plantilla al término de la sesión preparatoria.

El entrenador valenciano, en una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de diciembre, al alcanzar el centenar de partidos como preparador del primer equipo, dijo: “En principio tenía pensado cumplir un ciclo de tres años, pues ya voy por la cuarta temporada. Y me gustaría que no fuese la última”. No verá cumplido su deseo.