La Grada Solidaria de CaixaBank acerca el mejor baloncesto en La Línea a 200 personas en situación de vulnerabilidad

CaixaBank ha reafirmado su compromiso social con una nueva edición de la Grada Solidaria, una iniciativa en el marco de la celebración del Torneo Internacional de La Línea, donde la selección española absoluta femenina de baloncesto se enfrenta a Italia y Francia en el Polideportivo Municipal, un pabellón que se tiñó de azul para acoger esta acción solidaria.

Gracias a esta iniciativa, 200 personas en situación de vulnerabilidad de cuatro entidades sociales de la provincia han podido disfrutar en directo este viernes y lo harán también el domingo de un partido de primer nivel internacional, creando un ambiente único. Esta acción se enmarca dentro de la alianza estratégica entre CaixaBank y la Federación Española de Baloncesto (FEB), que busca acercar el baloncesto a toda la sociedad, especialmente a quienes más lo necesitan.

Las entidades sociales, acompañadas por el voluntariado CaixaBank, que han participado han sido: Nuevo Hogar Betania, Hogar Marilac, Fundación SAMU y Club Deportivo Unión de Baloncesto Jerez.

Desde el relanzamiento de esta iniciativa en 2024, CaixaBank ha impulsado las Gradas Solidarias en distintos puntos de la geografía española, beneficiando a más de 25 entidades sociales. Además, la entidad ha complementado estas acciones con actividades como meet&greet con jugadores, visitas a zonas VIP y encuentros previos a los partidos, con el objetivo de generar momentos de inspiración y conexión a través del deporte.

Esta acción en La Línea de la Concepción es una muestra más del compromiso de CaixaBank con el deporte como herramienta de transformación social, y se suma a un calendario de activaciones que continuará durante toda la temporada, en los partidos que disputen las selecciones nacionales masculina y femenina.

CaixaBank, patrocinador de referencia del baloncesto español

CaixaBank es socio patrocinador de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y patrocinador oficial de la selección española, tanto femenina como masculina, en todas sus categorías, que van desde la absoluta hasta la sub-16, y patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas.

Al mismo tiempo, la entidad financiera es patrocinadora de 9 canteras de baloncesto en España. A través de esta vinculación, CaixaBank promueve la práctica y la promoción del baloncesto para equipos de formación y escuelas de baloncesto.

Mediante estos acuerdos CaixaBank fomenta la participación en competiciones oficiales de dichos equipos, así como la organización de campus, concesiones de becas a jóvenes deportistas y formación de entrenadores. La entidad financiera se ha involucrado con el baloncesto nacional desde el año 2013 y su implicación y activación de múltiples iniciativas en torno a este deporte han ayudado a visibilizar y ampliar la repercusión de los mayores éxitos cosechados internacionalmente.

En su implementación de la estrategia de patrocinio local, CaixaBank ha colaborado con los principales eventos baloncestísticos que se han celebrado en la última década en España, tanto profesionales como amateurs, trasladando los valores del deporte a todos los rincones del país. Prueba de ello es la apuesta como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de 2014 celebrada en España, la colaboración con la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino celebrada en Tenerife el año 2018, el Eurobasket femenino que se disputó en Valencia en 2021 o el histórico compromiso con el circuito Plaza 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto 3x3 en la calle que se disputa desde el año 2012, una de las competiciones de referencia del deporte base que ha congregado a más de 60.000 jugadores de todas las edades y que ha recibido más de 430.000 visitantes tras recorrer 49 ciudades españolas a lo largo de su historia.

Con motivo de la Copa del Mundo Masculina celebrada en España 2014, la FEB y CaixaBank unieron esfuerzos con el fin de fomentar un programa de voluntariado deportivo que trascendiera la propia competición: el programa voluntarios FEB CaixaBank. Siete años después, el programa ha conseguido tejer una sólida comunidad de más de 24.000 voluntarios, que dan apoyo a todos los eventos oficiales de baloncesto organizados por la FEB.