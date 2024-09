La Gibraltar League, vista por los futbolistas transfronterizos

Más de centenar de españoles, entre futbolistas, técnicos, directivos y hasta árbitros, forman parte de la Gibraltar Football Club, un torneo con solo once equipos que concede tres plazas en competiciones europeas (una en Champions y dos en Conference League). Un torneo peculiar como pocos que analizan para Europa Sur quienes lo viven por dentro. La oferta económica y la posibilidad de competir en torneos continentales son, según todos los encuestados, los principales señuelos de una competición que, garantizan, esta temporada ha dado un paso adelante en cuanto a organización y, con el desembarco de nuevos inversores, también de competitividad.

Juanjo Bezares (Lincoln)

El guadiareño Juanjo Bezares es, posiblemente, el español con mejor currículum en la única categoría senior de Gibraltar. Exjugador del Cádiz y el Sevilla en Primera, con un palmarés que pasa por Chipre y Kazajistán y por numerosos clubes españoles de menor rango, ejerce desde hace años de segundo entrenador en el Lincoln, el club más laureado al otro lado de la Verja, al que llegó tras una fructifera experiencia en el St Joseph's.

“No cabe duda de que el caramelo de esta liga es jugar competiciones europeas”, confiesa abiertamente. “Yo llevo tres años disfrutando de la previa de Champions con el Lincoln y es una experiencia maravillosa”.

Con respecto a la competición doméstica, señala: “Poco a poco la liga está mejorando, los equipos se van consolidando. Esta temporada hay un par de inversores nuevos, en el Lions y el Manchester, que están empeñados en darle más profesionalidad a sus clubes y todos confiamos en que se vaya consolidando una liga más competitiva, porque al final eso repercute en que los equipos mejor clasificados estén más preparados para hacer frente a las citas europeas y poder llegar más lejos”.

“¿Por qué van los jugadores españoles a Gibraltar? Yo creo que todo el mundo va buscando experiencias nuevas, sobre todo la posibilidad de estar en una competición europea. Antes venían jugadores de treinta años y más, que estaban en Segunda B y que lo veían como un sitio apetecible pero es que ahora vienen más jóvenes y de todas partes de España”, concluye el excentrocampista.

Juan Mari Sánchez (Mons Calpe)

El linense Juan Mari Sánchez, entrenador del Mons Calpe

Juan Mari Sánchez llegó a dirigir cuatro partidos a la Real Balompédica Linense en la extinta Segunda división B. Al otro lado de la Verja ha estado en los banquillos de Phoenix, Bruno's Magpies, Boca y desde mediados de la pasada andadura en el Mons Calpe, al que condujo una meritoria permanencia.

“Cuando me fui a Gibraltar necesitaba un cambio de aires”, recuerda. “Por un lado estaba la posibilidad de afrontar un nuevo reto y por otro la oferta tanto económica como deportiva, que yo entendía que valoraba mi trabajo”.

“Esta temporada la liga de Gibraltar ha dado un paso adelante, está un paso por encima de los últimos años”, defiende el técnico de La Línea.

“Los dos más fuertes, el Lincoln y el St Josephs se han refierzado bastante, el Bruno's ha mantenido el bloque y otros clubes como el Manchester-62, con jugadores como Caña, Kibamba y Santi Jara o el Lions, que ha firmado futbolistas de la tercera o cuarta categorías de Alemania o Inglaterra, comparable a una Primera y Segunda Federación, así que hay cinco o seis clubes con un nivel bastante parejo”.

Juan Mari asume que el hecho de que los futbolistas, en su mayoría, no sean profesionales provoca ausencias en los entrenamientos y añade que para los futbolistas y técnicos del Campo de Gibraltar hay dos atractivos: “Por un lado está el apartado económico, en el que te sientes reconocido y por otro la posibilidad de acabar disputando una competición europea, que a todos nos hace mucha ilusión”.

“Además, a fin de cuentas estás jugando en una Primera división y eso se refleja en el currículum de futbolistas y entrenadores”, desliza. “La asignatura pendiente, que haya más público en los partidos”.

Olmo González (Lynx)

El linense Olmo González, durante su etapa en el Europa FC de Gibraltar

Otro linense, el defensa Olmo González Casado jugó en la Balompédica durante siete años. Ante la imposibilidad de seguir haciendo compatible el fútbol con su vida profesional en el servicio de Correos decidió dirigir sus pasos hacia Gibraltar, donde ha defendido los colores del Europa FC, el Bruno's Magpies y, en la actualidad, ya con 37 años, el Lynx.

“Cuando mi etapa en la Balona llegaba a su fin aún me encontraba bien físicamente y con muchas ganas de fútbol, así que decidió probar suerte en la liga de Gibraltar”, recuerda. “Entonces era una competición joven, que estaba creciendo poco a poco. Es cierto que al principio chocaba un poco, porque estabas acostumbrado a la Segunda B, en la que la exigencia era mucho mayor, tanto del propio club como de la afición”.

“El cambio es grande, porque en Segunda B tenías desplazamientos que prácticamente necesitabas invertir todo el fin de semana y la gente apretaba y pasas a competir con bastante menos público, todos en el mismo campo y si te corresponde jugar un viernes, pues tienes todo el fin de semana para disfrutar de la familia”, abunda.

“Ya digo que a medida que pasan los años los clubes son mucho más formales y la liga, más seria y más competitiva”, sostiene el zaguero.

“Antes existía más diferencia entre los tres o cuatro primeros, que eran equipos más fuertes, con respecto no ya a los de abajo, sino a los de la mitad de la tabla, pero esa brecha se ha ido acortando”, explica Olmo, que desliza que uno de los mayores atractivos de la Gibraltar Football League es que permite a futbolistas que en otra situación lo tendrían muy difícil disfrutar de la experiencia que supone “jugar una competición europea”.

“Yo he tenido la suerte de poder estar en varias previas de Champions, Europa League y Conference y aunque no he logrado estar en la fase grupo, es algo muy bonito, porque te desplazas a diferentes puntos de Europa, juegas partidos que tienen mucho seguimiento y te enfrentas a futbolistas de muchísimo nivel”, detalla el zaguero.

“Es cierto que el torneo no tiene la visibilidad de la que puede disfrutar cualquier equipo en España, pero están viniendo inversores extranjeros, cada vez es más factible para cualquiera venirse aquí, porque las condiciones económicas en algunos casos son similares a las de la Primera Federación”, concluye. “Por eso vienen jugadores ya curtidos, que le dan nivel, pero últimamente están llegando chavales más jóvenes a probar suerte, a meterle más ritmo a esta liga. Así que por ahora seguimos disfrutando de ella y a ver cómo va evolucionando”.

Francisco Acedo (periodista)

Francisco Acedo (Al Sol de la Costa) es posiblemente el periodista español con más conocimiento de la Liga de Gibraltar. Este colaborador habitual de Europa Sur sostiene que la competición “ha crecido y se ha ido igualando” en las últimas temporadas. “Ya no se dan goleadas escandalosas cada semana como ocurría antes”.

“Ya no es el retiro dorado para mayores de treinta años del que se hablaba, ahora están llegando algunos jugadores de menos edad, que han estado jugando en Segunda y Tercera RFEF e incluso otros del Caribe. Unos y otros están aportando nivel”, defiende.

“Hasta el pasado verano se jugaba en el Victoria Stadium, que está a la entrada, muy cerca del centro, y se podía ir andando, pero ahora se están disputando los partidos en el Europa Point Sport Complex, que está en la otra punta de la Roca, en el fin del continente europeo”, narra. “Este campo solo tiene una grada, cuando el viento combate es complicado y eso está influyendo en el número de espectadores, aunque ha habido excepciones, como los partidos del Lincoln en competiciones europeas”.

“Con respecto al futuro una de las grandes dudas es qué va a ocurrir exactamente con el Brexit y si va a tener algún tipo de repercusión en la competición, ya sea a la alza o a la baja”, advierte Francisco Acedo. “Todo va a depender de la cuestión política y de como quiera la Federación articular el asunto de los contratos”.