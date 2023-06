El fútbol base de Algeciras expresa su malestar con el Ayuntamiento y la concejalía de Deportes recuerda las mejores realizadas

La Asociación Algecireña de Fútbol Base (AAFB) ha mostrado "malestar y descontento" con el Ayuntamiento de Algeciras "ante la falta de soluciones a los múltiples problemas" que la asociación considera que sufre el fútbol base. La concejalía de Deportes ha recordado las mejoras realizadas en los campos de la ciudad en los últimos y los habituales convenios de colaboración.

El fútbol base de Algeciras está dispuesto a levantar la voz y ha decidido solicitar en las próximas fechas a la Subdelegación del Gobierno autorización "para convocar una concentración por parte de todos los clubes asociados" con el fin de congregar a directivos, cuerpos técnicos, jugadores y familiares para manifestar sus inquietudes.

La asamblea de la Asociación Algecireña de Fútbol Base enumera los que considera principales problemas del fútbol base local: "Abandono de las instalaciones municipales del campo del Saladillo con zonas en serio riesgo para la integridad física; acondicionamiento de la sede de algunos de los equipos en los campos de La Menacha; cobro de tarifas a los clubes por la utilización de los distintos campos municipales con césped artificial, bien porque estos equipos no disponen de instalaciones propias o bien porque sólo disponen instalaciones para la práctica de las categorías de fútbol 7 y no para fútbol 11; beneficios de carácter unilateral por parte del Consistorio en concepto de desplazamientos hacia algunos clubes, existiendo otros que o bien han tenido que costearse dichos desplazamientos o bien han tenido que retirar sus equipos de la competición por no poder hacer frente al coste de dicho desplazamiento; situación de la sede cedida por parte del Consistorio a esta asociación, la cual se encuentra en un estado lamentable y donde se nos indica que el coste del acondicionamiento de dicha sede (limpieza del local para adaptarlo, retirada de enseres, mobiliario, etc...) debe correr por cuenta de la asociación; falta de soluciones ante algún club miembro de esta asociación por el elevado coste que tienen al tener que utilizar instalaciones privadas".

La AAFB considera que "con un volumen en torno a los 3.500-4000 niños que realizan la práctica de este deporte y la labor encomiable que realizan cada uno de los clubes asociados, merecen un poco más de reconocimiento y apoyo por parte del Consistorio. Si bien en algunos casos concretos se actúa con rapidez (hechos que consideramos acertados) hay otros muchos casos que, aún siendo solicitados en varias ocasiones, siguen sin obtener una actuación".

El Ayuntamiento responde

El teniente de alcalde delegado de Deportes del Ayuntamiento algecireño, Jorge Juliá, ha destacado "el apoyo que el equipo de Gobierno municipal viene prestando al mundo del fútbol base algecireño desde el año 2011", y que "se ha materializado en la realización de mejoras no solo en los campos de fútbol, sino también a través de convenios de colaboración".

El edil pone como ejemplo la conversión a césped artificial de tres campos municipales, como son los casos de Juan Sebastián Elcano – Eduardo Rodríguez Pule, Sergio Martín y San García, a los que se unen los tres más que ya se encuentran inmersos en este proceso: Teodosio Tomás de La Granja, Ignacio Villaverde en San José Artesano, cuyas obras están a punto y las obras en el Juan Gandiaga en Los Pastores que van a buen ritmo. Todo ello conlleva una gran inversión económica para fomentar el fútbol base en nuestra ciudad.

A ello, se une también la rebaja en el precio de uso de los campos municipales de césped de La Menacha, que en comparación con los costes que regían en 2011 suponen una disminución media del 82 por ciento de su coste.

Para el delegado municipal, hay otros aspectos que no pueden ser cuantificables económicamente, "como las gestiones que se han realizado y serán realizadas siempre que sea necesario, para que cuando un club quede sin terreno de entrenamiento o juego por distintas circunstancias, sea reubicado en otro a la mayor brevedad posible".

El Ayuntamiento sostiene que está a la espera de que la Asociación de Fútbol Base Algecireño aporte la documentación que le fue requerida en su día a fin de firmar un convenio de colaboración entre ambas partes por importe de 25.000 euros, cantidad destinada a sufragar el desplazamiento de sus equipos fuera de la ciudad, así como otros tipo de gastos como que puedan tener los clubes y/o la propia asociación.

"Estos son solo algunos ejemplos que demuestran nuestro compromiso como equipo de Gobierno con el fútbol base algecireño, un colectivo que merece todo nuestro respeto y admiración por la encomiable labor que realizan con los más jóvenes, no solo en la práctica deportiva, sino también educándoles en valores, y con ellos queremos seguir trabajando con la misma sintonía con la que lo hemos hecho hasta ahora", finaliza el teniente de alcalde.