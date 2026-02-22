El linense Ricardo Jiménez, plata en la Copa de Andalucía de Windsurfer, en La Línea

Las fotos de la segunda jornada copa de Andalucía de la clase Windsurfer, en La Línea

El regatista linense Ricardo Jiménez Zalacaín se ha proclamado este domingo subcampeón de la Copa de Andalucía de Windsurfer, celebrada durante el fin de semana en aguas del litoral de Poniente de La Línea bajo la organización del Real Club Náutico y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía. El título ha quedado en manos de Tristán Melgarejo (RCMT Punta Umbría).

En lo que se refiere a la representación del Campo de Gibraltar en esta competición, entre 22 regatistas en liza, fue quinto Nacho Pérez Lago y duodécimo Félix Pérez Moreno, ambos de la entidad anfitriona, mientras que Rafael Olivares, del Real Club Náutico de Algeciras, firmó la vigésima plaza.

Tras la productiva jornada del sábado, en la segunda y última, este domingo, se han disputado dos mangas, navegadas con viento de Levante de entre 8 y 10 nudos, algo más suave que el día anterior. Estas pruebas se han sumado a las cuatro pruebas disputadas en la jornada inaugural, permitiendo completar el programa previsto de seis pruebas.

El triunfo final ha sido para Tristán Melgarejo (RCMT Punta Umbría), que ha confirmado su liderato con una jornada muy sólida, firmando un segundo puesto y la que era su tercera victoria parcial, resultados con los que amarra la Copa de Andalucía.

Los principales cambios han llegado en la lucha por el podio. El segundo puesto ha sido finalmente para el local Ricardo Jiménez (RCN de La Línea), que remonta de la quinta a la medalla de plata tras ganar una de las pruebas dominicales y sumar una tercera posición en la siguiente. En su escalada, el linense ha resuelto a su favor el empate con Borja Melgarejo (RCMT Punta Umbría), el padre del campeón, que desciende al tercer puesto tras pinchar con un quinto puesto en la quinta manga.

A las puertas del podio, a dos y tres puntos, se clasifican Fernando Lamadrid (Club Náutico Puerto Sherry), cuarto, y Nacho Pérez Lago (RCN de La Línea), que cierra el 'top cinco'.

Tras la finalización de la regata, se celebró la entrega de trofeos en las instalaciones de la entidad anfitriona.

El resultado final de todos los participantes en esta Copa de Andalucía se puede consultar en este enlace.