Los linenses Nacho Pérez Lago y Ricardo Jiménez, en el top cinco tras la primera jornada de la Copa de Andalucía de Windsurfer, en La Línea

Dos regatistas del Real Club Náutico de La Línea, Nacho Pérez Lago y Ricardo Jiménez Zalacaín, han finalizado en el top cinco la primera jornada de la Copa de Andalucía de Windsurfer que organiza su entidad y que se celebra hasta este domingo en la Playa de Poniente. Las condiciones favorables han permitido la celebración de cuatro mangas, de las que ha salido líder Tristán Melgarejo, del RCMT de Punta Umbría.

La flota navegó con viento de levante sostenido de 12 a 15 nudos, en una jornada soleada que el comité aprovechó antes de la prevista bajada de viento del domingo.

Tras este primer asalto, los windsurfistas onubenses del RCMT Punta Umbría se han situado al frente de la clasificación provisional. El primer liderato es para Tristán Melgarejo, que firma una excelente jornada con dos victorias y un 3º, descartando un 5º. La segunda plaza es para su padre, Borja Melgarejo, que gracias a dos terceros puestos y una victoria, descartando un 4º, se coloca a solo dos puntos del liderato.

Esa victoria parcial ha sido clave para deshacer el empate que mantenía con el local Nacho Pérez Lago, del RCN de La Línea, que firma la cuarta plaza provisional tras sumar dos 2º y un 3º, descartando un 5º inicial.

En una clasificación extremadamente ajustada, el tercer y quinto puesto se deciden por apenas uno y dos puntos, reflejo de la igualdad en cabeza.

En tercera posición se sitúa Fernando Lamadrid Rodríguez (CN Puerto Sherry), con dos 2º y un 4º, mientras que el quinto puesto es para Ricardo Jiménez, también del RCN de La Línea, ganador de una de las mangas y cuarto en otras dos, descartando ambos un 5º.

Estos cinco regatistas abren una clara brecha respecto al resto de la flota, por lo que, salvo sorpresa, entre ellos saldrá el campeón de la Copa de Andalucía de Windsurfer, que se decidirá este domingo y que ha generado imágenes muy atractivas para los que paseaban por el litoral de Poniente linense.

La clasificación completa se puede consultar en este enlace.