El Real Club Náutico de La Línea acoge la Copa Andalucía de Windsurfer los días 21 y 22 de febrero

La Línea acogerá este próximo fin de semana, el 21 y el 22 de febrero, la Copa de Andalucía de la clase Windsurfer, organizada por el Real Club Náutico La Línea junto a la Federación Andaluza de Vela y la Junta de Andalucía. La regata será, además, la primera de las siete pruebas puntuables del Circuito Nacional de Windsurfer 2026 y reunirá a cerca de 30 regatistas procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

La flota local estará representada por un bloque de regatistas en gran estado de forma. Ricardo Jiménez, reciente campeón de la Copa de España de Windsurfer 2026, y Nacho Pérez, con destacados resultados nacionales en 2025, encabezarán el equipo del club junto a Félix Pérez. A ellos se suma también Maksym Oberemko, regatista del Real Club Náutico La Línea y deportista con amplia trayectoria internacional y experiencia olímpica, que refuerza el nivel deportivo de la participación local.

La clase Windsurfer LT, creada en 2018, está inspirada en la tabla clásica original, desarrollada hace casi 50 años, que continúa siendo el monotipo más vendido de la historia. La versión actual incorpora materiales y diseños modernos y mantiene un crecimiento sostenido a nivel internacional, consolidándose en España como clase reconocida desde 2024.

Las pruebas podrán seguirse desde la zona de Puerto Chico y darán comienzo aproximadamente a las 13:00 del sábado y a las 11:00 del domingo, con un programa de hasta seis mangas previstas que llenarán la bahía de ambiente deportivo.

El concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez, ha asistido a la presentación de la regata junto al vicepresidente del RCNLL, Juan Carlos Madrid; el comodoro de club, Pedro Moyano y el vocal de vela, Francisco Mañasco. La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Líneade la Concepción, la Diputación de Cádiz y la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, así como de UBAGO, Traje Seco, Alrolo Marine, Alcaidesa Marina, Ruiz Galán, AC Hotels Marriott e ICT Photography.