Los jugadores de la selección española intentan animarse tras la dolorosa derrota.
Los jugadores de la selección española intentan animarse tras la dolorosa derrota. / Alberto Nevado | FEB

Las fotos del Georgia-España de baloncesto

Eurobásket 2025

España arranca el Eurobásket con una dolorosa derrota ante Georgia (83-69)

Redacción Deportes

Limasol (Chipre), 28 de agosto 2025 - 19:12

La selección española de baloncesto, vigente campeona de Europa, no pudo comenzar con una victoria en su debut ante Georgia (83-69) en el Eurobasket 2025, este miércoles en Limasol (Chipre), en su choque correspondiente al grupo C. El equipo de Sergio Scariolo, que se despedirá cuando acabe este torneo, no tiene ahora margen de error en su grupo si quiere acceder a los octavos de final. El sábado juega ante Bosnia (20:30), a la que debe ganar. Su grupo lo completan la cenicienta Chipre y los cocos Grecia e Italia.

Las fotos del Georgia - España de baloncesto
