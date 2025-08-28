España arranca el Eurobásket con una dolorosa derrota ante Georgia (83-69)
La selección de Sergio Scariolo, que fue a remolque de su rival, se ve obligada a no fallar el sábado ante Bosnia
La selección española de baloncesto no pudo comenzar con una victoria en su debut ante Georgia (83-69) en el Eurobasket 2025, este miércoles en Limasol (Chipre), en su choque correspondiente al grupo C.
La vigente campeona de Europa perdió con claridad en su estreno, en un partido en el que casi siempre estuvo por detrás en el marcador y tuvo problemas para frenar a los hombres grandes de Georgia, como Goga Bitadze o Sandro Mamukelashvili, que fue el mejor del encuentro con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 24 de valoración.
La selección de Sergio Scariolo, que se despedirá cuando acabe este torneo, no tiene ahora margen de error en su grupo si quiere acceder a los octavos de final. El sábado juega ante Bosnia (20:30), a la que debe ganar. Su grupo lo completan la cenicienta Chipre y los cocos Grecia e Italia.
