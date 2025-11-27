El Club de Remo Linense y el colegio Pablo Picasso homenajean a Esther Fuerte

Las fotos de la clase del Club de Remo Linense en el colegio Pablo Picasso

Una iniciativa del CEIP Pablo Picasso de La Línea ha propiciado que dicho centro y el Club de Remo Linense brinden en las últimas semanas un homenaje a Esther Fuerte, que fue alumna de dicho colegio, que fue captada en esas mismas instalaciones por la entidad deportiva y que entre sus innumerables éxitos tiene el haber alcanzado en 2025 el subcampeonato mundial junior, poco después de ser también segunda en el Europeo.

Una propuesta de la directora del Pablo Picasso, Estefanía Pozo, y del responsable del área de Deportes del mismo, Juan Téllez, sirvió para que Ignacio Arana, sempiterno valedor de la entidad deportiva, desplazase hasta esas instalaciones los botes de remo indoor para aleccionar a más de 150 alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria.

Después de varias jornadas de preparación, éste jueves se llevó a cabo la regata indoor de homenaje a Esther Fuerte, en la que algunos de los chavales apuntaron maneras para seguir la estela de la campeona local.

La deportista internacional linense no ha podido acudir a estas citas como consecuencia de sus obligaciones académicas, que la mantienen fuera de la zona.