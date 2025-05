El Espanyol se salva con sufrimiento y desciende el Leganés

Barcelona · Madrid/El Espanyol sigue en Primera División después de derrotar a Las Palmas en el RCDE Stadium con goles de Puado y Pere Milla en la segunda mitad, un resultado que le garantiza la permanencia aunque el Leganés, su rival por la salvación, ganara al Valladolid (3-0).

El cuadro periquito se doctoró en suspense. Tras una primera parte cargada de nervios e imprecisiones, un penalti de Essugo a Véliz rompió el partido. El 1-0, transformado por Puado, alteró el desarrollo del choque y dejó sin efecto el buen partido de Las Palmas, que ya estaba descendido matemáticamente antes de empezar.

El anfitrión disfrutó de la primera ocasión a los nueve minutos, un remate alto de Roberto, pero su inocente acercamiento no fue a más. Las Palmas llevaba la iniciativa en el verde. Loiodice, Manu Fuster y Herzog pusieron en problemas a Joan García mientras el Espanyol no lograba desatascar su juego.

El cóctel era delicado en el RCDE Stadium. El cuadro catalán se mostraba impreciso, espeso y nervioso y el rival canario, ya descendido, dejó claro que no iba a ser un invitado de piedra. Tampoco ayudaron a serenar la tarde los goles del Leganés contra el Valladolid: el Espanyol estaba obligado a ganar.

Sin grandes actuaciones, Las Palmas controlaba el encuentro ante un rival tenso en una jornada clave. Por su parte, los acercamientos locales se limitaban a aproximaciones sin remates y centros sin destinatario. Sin peligro y sin hambre: esta era la imagen de los blanquiazules en esta primera parte.

En la reanudación, los nervios se instalaron definitivamente en las gradas del RCDE Stadium. Joan García salvó el primero del equipo canario al frustrar un disparo de Jaime Mata. El entrenador local, Manolo González, refrescó el banquillo buscando más pólvora y dio entrada a Pere Milla y a Véliz.

Los pupilos del técnico Diego Martínez llegaban con facilidad al área rival. Las dudas crecían en el Espanyol, sin brújula, profundidad ni pegada. El punto de inflexión llegó en forma de penalti de Essugo a Véliz en el 64. Puado no falló desde los once metros y puso el 1-0 en el marcador.

El gol levantó a la afición y al anfitrión, que disfrutó de minutos con más desparpajo arriba. Más liberado, los acercamientos blanquiazules tenían cada vez más peligro. Y Pere Milla recogió la recompensa: el atacante marcó el 2-0 en el 82 después de una asistencia de Puado.

La permanencia era virtual, pero no definitiva. Las Palmas no se quedó de brazos cruzados en este tramo final, pese a no desmontar la fiesta periquita. Joan García volvió a acaparar los focos para cortar una ocasión de Arturo. El cerrojo estaba echado y el Espanyol sigue siendo de Primera.

De la ilusión al drama

El Leganés no pudo lograr el milagro y pese a cumplir con su parte del guión y golear este domingo por 3-0 al Valladolid no pudo salvar la categoría y regresará, un año después, a LaLiga Hypermotion. El triunfo del Espanyol sobre Las Palmas condenó al descenso a un conjunto madrileño al que no le valieron ni los tres goles que firmó en la primera mitad, ni los cuarenta puntos que sumó, una cifra que hubiera otorgado la salvación a los de Borja Jiménez en las cuatro últimas campañas, pero no en ésta.

Consciente de que cualquier posibilidad de salvación pasaba, en primer lugar, por lograr la victoria, el conjunto madrileño no tardó en hacerse con las riendas del encuentro.

Un dominio, eso sí, no exento de precauciones, ya que el Leganés pareció tener en todo momento que tan importante, sino más, que tratar de meter un gol, era evitar encajar un tanto.

Circunstancia que impidió que los de Borja Jiménez lograran transformar en claras ocasiones de gol su dominio territorial, más allá de un lanzamiento a los siete minutos de Yan Diomandé que se marchó desviado por poco.

De hecho, el atacante marfileño pareció el único capaz de liberarse de la presión que ejercía la tabla clasificatoria y buscó una y otra vez las cosquillas a la zaga pucelana con sus incursiones por la banda izquierda.

Precisamente en una nueva incursión, la enésima, de Dioamandé llegó a los veinte minutos la mejor ocasión del Leganés en un remate de Dani Raba que despejó con muchos apuros el portero del Valladolid Karl Hein.

Nada pudo hacer, sin embargo, cuatro minutos más tarde el guardameta estonio por evitar que el disparo de Javi Hernández, un potente remate desde la frontal del área, se convirtiese en el 1-0 para el conjunto madrileño.

La acción que necesitaba el Leganés para desatarse por completo y arrollar por completo a un Valladolid, que salvo por alguna que otra acción de Raúl Moro, mostró en Butarque la misma gris imagen que le ha condenado a perder la categoría.

Un descenso que el Leganés quería tratar de evitar de cualquier modo, empujado por una grada que, pese a las dificultades, no dejó de creer nunca en una salvación, que pareció más cerca cuando el guineano Seydouba Cissé volvió a batir a los treinta y tres minutos la portería pucelana.

Gol que no subió al marcador tras comprobarse en las imágenes de vídeo que el marroquí Munir El Haddadi, que entro en el último momento en el once inicial tras superar sus problemas físicos, se encontraba en posición antirreglamentaria al asistir a Cissé.

Pero nada ni nadie podía parar ya al Leganés y mucho menos al marfileño Yan Diomandé que encontró premio a su sobresaliente actuación a los treinta y seis minutos al firmar el 2-0 en una gran acción individual. Juan Cruz terminó de sentenciar el partido con el 3-0 en el minuto 40.

Contundente marcador que hizo que toda la atención se centrase en la segunda parte en lo que ocurría en Cornellà entre el Espanyol y Las Palmas que en lo que acontecía sobre el césped de Butarque, donde los de Borja Jiménez dejaron correr con oficio los minutos.

Un tiempo que se hizo eterno mientras el conjunto 'périco' fue incapaz de ganar al cuadro canario, la combinación que necesitaba el Leganés para permanecer en LaLiga EA Sports, y que volaron como nunca cuando llegaron las noticias de los goles de Javi Puado y Pere Milla para el Espanyol.

Triunfo 'perico' que dejó sin premio no sólo el claro triunfo del Legabés sobre el Valladolid, sino los cuarenta puntos que sumó el cuadro madrileño, una cifra que hubiera bastado a los de Borja Jiménez para lograr la permanencia en las cuatro últimas temporadas.