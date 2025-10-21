España debuta con victoria femenina en el Euro Pádel Cup de La Línea

La FIP Euro Pádel Cup 2025 – Final 8 ha dado este martes su primer golpe de salida en la plaza de toros El Arenal de La Línea de la Concepción con una jornada inaugural marcada por la intensidad, la calidad y el dominio de las principales favoritas al título en el cuadro femenino. La competición arrancó a las 10:00 de la mañana con los primeros enfrentamientos de las selecciones femeninas, donde España, Italia y Francia cumplieron con los pronósticos y comenzaron su andadura con contundentes victorias.

El combinado español debutó con fuerza ante Bélgica, imponiéndose por 3-0. El primer punto llegó de la mano de Alejandra Alonso y Andrea Ustero, que vencieron por 6-3, 6-0 a Pysson y Boekens. A continuación, Lucía Sainz y Martina Calvo certificaron el triunfo con un sólido 6-0, 6-0 ante Servant y Van Mol, confirmando el excelente momento del equipo nacional.

La selección italiana no dio opción a Alemania, sellando también un 3-0 gracias al dominio de Dal Pozzo y Marchetti, que abrieron el marcador con un 6-1, 6-1 ante Scholten y Plümer, seguidas de Orsi y Stellato, que cerraron con un doble 6-0 frente a Hering y Höfer.

Por su parte, Francia superó con autoridad a Gran Bretaña (3-0). Touly y Godallier se impusieron por 6-1, 6-1 ante Tordoff y Quirk, mientras que Pothier y Bahurel necesitaron tres sets para vencer a Philips y Rose (3-6, 6-4, 6-0), culminando una jornada perfecta para el combinado galo.

Durante esta primera jornada, el público disfrutó de un ambiente vibrante y una puesta en escena espectacular en el recinto linense, que se ha convertido esta semana en el epicentro del pádel europeo. Este miércoles continúa la competición desde las 10:00.

Entradas disponibles: https://eurocuppadel8.com/entradas/