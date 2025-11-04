Entidades de Algeciras piden a la RFEF agilizar las licencias para menores extranjeros en el fútbol base

La Asociación Algecireña de Fútbol Base, junto a las organizaciones Algeciras Acoge y Extranjeristas en Red, ha presentado una solicitud formal ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se adapte la normativa nacional a la regulación de la FIFA sobre protección de menores, con el fin de agilizar la expedición de licencias federativas para niños y niñas de origen extranjero.

Las entidades denuncian que el procedimiento actual provoca demoras significativas y diferencias de trato entre menores españoles y extranjeros, especialmente en el caso de aquellos que se encuentran en situación administrativa irregular.

“Mientras que para un menor de nacionalidad española basta con el DNI para obtener la ficha federativa en unos minutos, en el caso de los menores extranjeros el proceso es largo, costoso y muchas veces acaba con la negativa a tramitar la inscripción”, señalan los representantes de las asociaciones.

Exención Limitada para Menores de la FIFA

La petición se fundamenta en las recomendaciones del Defensor del Pueblo y en la normativa internacional de la FIFA sobre protección de menores. La organización deportiva mundial estableció un régimen más estricto para la inscripción de jugadores extranjeros con el objetivo de proteger a los menores frente al tráfico internacional de futbolistas, pero prevé una figura específica —la Exención Limitada para Menores (ELM)— que permite la inscripción directa de jugadores en clubes aficionados, evitando así los trámites complejos reservados a los equipos profesionales.

Sin embargo, según denuncian las entidades algecireñas, esta exención no ha sido correctamente incorporada al reglamento de la RFEF, lo que impide su aplicación efectiva en el fútbol base español.

Inclusión e igualdad en el deporte

En su escrito, las asociaciones solicitan que la RFEF incorpore la Exención Limitada para Menores en su reglamento, lo que permitiría emitir licencias federativas inmediatas a los menores de origen extranjero que juegan en clubes aficionados. Además, reclaman que, mientras se lleva a cabo esta adaptación, se agilicen los trámites actuales para evitar “retrasos injustificados” en la inscripción de los menores que ya cumplen los requisitos existentes.

El objetivo, explican, es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al fútbol federado y promover la inclusión social a través del deporte. “No se trata solo de burocracia deportiva, sino de una cuestión de derechos de la infancia”, subrayan las asociaciones. “El fútbol base debe ser un espacio de integración, no una barrera para quienes nacieron en otro país”, apostillan.

Debate abierto

El problema de la tramitación de licencias a menores extranjeros ha sido motivo de controversia en los últimos años, con retrasos que pueden durar meses y que impiden a muchos niños participar en competiciones oficiales.

El Defensor del Pueblo ya ha recomendado al Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Deportes revisar la Ley del Deporte y su desarrollo reglamentario para eliminar los obstáculos administrativos que afectan a estos menores.

La iniciativa de las entidades algecireñas busca trasladar esta preocupación al ámbito federativo, impulsando un cambio normativo que refuerce la protección de los derechos de la infancia y la igualdad en el deporte base.