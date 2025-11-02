Varios jóvenes sufren síntomas de intoxicación tras entrenarse en el campo de fútbol de Tarifa después de una desinsectación

Varios jugadores del Club Deportivo Academy de Tarifa presentaron síntomas de una posible intoxicación tras una sesión de entrenamiento en el Estadio Municipal Antonio López Púa. El incidente ha generado una oleada de reacciones y acusaciones cruzadas entre clubes, Ayuntamiento y partidos políticos sobre la gestión y comunicación de los trabajos de mantenimiento realizados ese día.

Los padres y madres apuntan a que el origen podría estar en la aplicación de un producto utilizado para eliminar plagas en el césped del terreno de juego el pasado lunes, 27 de octubre. Aunque el tratamiento no se realizó directamente en la zona de entrenamiento, la proximidad a la zona tratada podría haber provocado la exposición de los menores a las sustancias.

Según ha informado el PSOE de Tarifa, los deportistas comenzaron a sentirse indispuestos tras entrenar en una zona próxima a la que había sido objeto de un tratamiento de desinsectación y abonado del terreno de juego. El grupo socialista ha denunciado la “falta de información y coordinación” por parte del Ayuntamiento, y ha exigido al alcalde, José Antonio Santos, que depure responsabilidades políticas por lo que consideran un “grave fallo de gestión”.

Los socialistas aseguran que, a diferencia de ocasiones anteriores, en esta intervención no se avisó a los clubes del tratamiento químico ni se adoptaron medidas preventivas, como el cierre temporal de las instalaciones. “No entendemos cómo se puede poner en riesgo la salud de los niños y niñas por la indolencia y falta de implicación de los responsables políticos del equipo de gobierno del PP y NAT”, han manifestado en un comunicado.

La UD Tarifa defiende la correcta comunicación de los trabajos

Por su parte, la Unión Deportiva Tarifa ha emitido un comunicado urgente para aclarar su papel en los hechos y desmentir las acusaciones vertidas contra su personal de mantenimiento. Según la entidad, los trabajos de desinsectación y abonado del césped fueron comunicados con más de una semana de antelación a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, con una primera notificación el 17 de octubre y una nueva fecha fijada para el 27, tras confirmación expresa de los responsables municipales.

El club sostiene que también se informó al otro conjunto local, el CD Academy, a través de uno de sus representantes, quien aseguró que trasladaría el aviso a sus técnicos. Por precaución —añaden—, la UD Tarifa suspendió los entrenamientos en el campo principal y dejó a elección de los equipos utilizar la zona de la media luna bajo su responsabilidad.

En el comunicado, la entidad deportiva lamenta el malestar de los jugadores afectados y expresa su deseo de una pronta recuperación, aunque rechaza las acusaciones dirigidas contra su responsable de mantenimiento, Fernando Lobatón. “Lamentamos el malestar que algunos jugadores hayan podido experimentar y deseamos su pronta recuperación. Sin embargo, consideramos injustas las acusaciones dirigidas contra D. Fernando Lobatón y contra la UD Tarifa. Pedimos que se depuren responsabilidades y se eviten falsos señalamientos”, señala el texto.

Llamamiento a la coordinación institucional

La UD Tarifa insiste en que las tareas se realizaron dentro del horario habitual y en la zona delimitada, “tal como en anteriores ocasiones”, y subraya que su prioridad es “la seguridad y el bienestar de los deportistas”. Además, se compromete a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y mejorar los protocolos de comunicación entre clubes y Ayuntamiento.

Mientras tanto, el PSOE local ha reiterado su petición de que se establezcan protocolos claros de seguridad y aviso previo antes de cualquier tratamiento químico o actuación que pueda afectar a las personas usuarias de las instalaciones municipales.

El Ayuntamiento de Tarifa no ha emitido aún un comunicado oficial sobre el incidente ni sobre las posibles medidas que se adoptarán tras lo ocurrido.