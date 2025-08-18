La Línea se despide con el CD La Manga como campeón de vóley playa sub-17

La playa de La Atunara despidió una semana de gran nivel competitivo con la clausura del Campeonato de España de Clubes Cadete Sub-17, enmarcado en el Diputación de Cádiz Beach Sports en La Línea, certamen que reunió a la cantera nacional en dos torneos vibrantes y muy disputados. En la competición femenina, celebrada desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de agosto, los cuartos de final dejaron triunfos para VP Torrelavega frente a CV Sestao (2–1), Sideout ante Playas Benidorm (2–0), Majadahonda contra K1 Academy (2–1) y San Ignacio frente a Amigos Cádiz A (2–1).

En semifinales, Sideout se impuso con claridad a VP Torrelavega (2–0) y San Ignacio hizo lo propio ante Majadahonda (2–0). El bronce se lo adjudicó VP Torrelavega tras superar a Majadahonda (2–1), mientras que la gran final coronó a Sideout (CAN 1) como campeonas de España al vencer en un emocionante 2–1 a San Ignacio (AST 1). En la categoría masculina, disputada desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de agosto, el torneo vivió una última jornada cargada de emoción.

En los cuartos de final, CD La Manga superó a CVP Arenys (2–1), ADESA 80 eliminó a Tovar BVC 1 (2–1), CV Net 7 A venció a Club Ourense (2–1) y Sant Joan d’Alacant derrotó a Sideout (2–1). Ya en semifinales, CD La Manga se impuso a ADESA 80 (2–1) y CV Net 7 A logró el pase a la final al ganar a Sant Joan d’Alacant (2–1). El tercer puesto fue para ADESA 80, y la final proclamó a CD La Manga (MUR 1) como nuevo campeón nacional tras imponerse por 2–1 a CV Net 7 A (CAN 1).

"Con ambiente de gala, gradas llenas y un nivel técnico sobresaliente, esta edición consolida al Diputación de Cádiz Beach Sports La Línea de la Concepción como una cita imprescindible del vóley playa de base en España", sostiene la organización. Para finalizar, la organización expresó su agradecimiento a la Diputación de Cádiz, al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y a la Real Federación Española de Voleibol por su apoyo institucional; a Victoria Beach Soccer y Deporte y Empresa por su impecable labor organizativa; a los patrocinadores, Kydo Marketing, PrintDVV y Volabola, por su respaldo constante; a los árbitros por garantizar el desarrollo del torneo y, de manera muy especial, "al público de La Atunara, que con su entusiasmo convirtió esta semana en una auténtica fiesta del vóley playa".

El Diputación de Cádiz Beach Sports La Línea 2025 se despide así dejando una huella de éxito, consolidando a la ciudad como referente nacional y abriendo la puerta a futuras ediciones que seguirán situando a La Línea y a la provincia de Cádiz en el mapa del deporte de playa.