La defensa de la menor que aparece en el vídeo sexual pide cuatro años de cárcel para Raúl Asencio

La defensa de la menor que aparece en el vídeo sexual que tres canteranos del Real Madrid grabaron en el 2023 en un club de playa de Gran Canaria pide cuatro años de cárcel para el futbolista Raúl Asencio, al que acusa de haberlo compartido a sabiendas de que fue tomado sin permiso.

El letrado que la representa ha confirmado que, como acusación particular, han pedido ya la apertura de juicio por delitos de revelación de secretos y pornografía infantil contra los jugadores Juan Rodríguez, Ferran Ruiz y Andrés García, que ya no pertenecen al Real Madrid, y también contra Raúl Asencio, que en la actualidad milita en el primer equipo del club blanco. A los tres primeros les acusa de un delito de revelación de secretos consistente en la grabación de un vídeo sexual sin permiso, con el agravante de haberlo difundido, y de otro de pornografía infantil, ya que en las imágenes aparece una menor, por lo que solicita que sean condenados a cuatros años y diez meses de cárcel.

Raúl Asencio no estuvo en el encuentro sexual consentido que sus tres compañeros mantuvieron con las dos jóvenes afectadas, pero se le imputa un delito de revelación de secretos en concurso con otro de pornografía infantil, porque supuestamente recibió el vídeo y lo enseñó a una tercera persona siendo consciente de tres circunstancias: que se había grabado sin permiso, que las afectadas habían pedido que se borrara y que una de las chicas era menor. La segunda acusación particular, ejercida por la otra joven que aparece en las imágenes, todavía no ha presentado escrito de cargos, pero la letrada que la dirige ha precisado que formulará una calificación jurídica muy similar a la propuesta por su compañero.

Los vídeos no se recuperaron

La Guardia Civil no logró recuperar de los teléfonos móviles de los cuatro procesados los vídeos del encuentro sexual (en la instrucción se alude a cinco), pero sí varios chats colectivos en los que supuestamente se compartieron, así como los mensajes con los que reaccionaron a esas imágenes las personas que las recibieron. Por ello, la acusación ejercida por la denunciante, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, pedirá que varias de esas personas que los recibieron y los comentaron sean citadas a declarar en el juicio en calidad de testigos.

Los hechos que se examinan en este caso sucedieron el 15 de junio de 2023 en el Beach Club de la playa de Amadores, en sur de Gran Canaria, cuando los cuatro futbolistas, que entonces tenían 20 y 21 años, conocieron a tres chicas, con las que pasaron parte del día. En el auto por el que se puso fin a la instrucción, el juez de San Bartolomé de Tirajana al cargo del caso subraya que, mientras todos se bañaban en la piscina y tomaban el sol juntos, una de las jóvenes dijo a los cuatro procesados que tenía 16 años, de modo que todos sabían que era menor. En un momento dado, la menor y otra chica de 18 años accedieron a irse a una cabaña privada del club con Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, con los mantuvieron sexo consentido, mientras que Raúl Asencio prefirió quedarse al margen y pasar el tiempo con otra chica en la piscina general de las instalaciones.

Cuando las jóvenes descubrieron que las habían grabado, exigieron que se eliminaran las imágenes y Ferran Ruiz las borró de su móvil en su presencia, relata el auto. Sin embargo, precisa, "bien porque tenía copias en otras carpetas, bien porque los había enviado ya a otras personas, los vídeos se conservaron" y, al terminar ese día, Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García disponían de esas imágenes y las compartieron con diversas personas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, enviándolas a tres grupos de difusión colectivos.

Raúl Asencio vuelve a aparecer en este asunto casi una semana después, el 21 de junio, cuando -siempre según el instructor- solicitó a Juan Rodríguez que le enviara uno de los vídeos. El defensa del Real Madrid lo vio y se lo enseñó a un tercero, algo que él mismo reconoce en un mensaje de voz que envió a esa persona días más tarde, remarca el instructor. "Oye, hermano, yo a ti te lo enseñé porque me lo pasó Juan", dice en ese audio de Whatsapp. Tras conocerse su procesamiento, Asencio emitió un comunicado en el que reitera que él ni grabó ni envió a terceros ninguna imagen de las dos jóvenes afectadas. "No he participado en ningún comportamiento atentatorio contra la libertad sexual de ninguna mujer, y mucho menos de menores de edad", ostiene el defensa.