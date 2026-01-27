Dani Güiza, rival estrella a sus 45 años del Tarifa, el Guadiaro y el Taraguilla

Un campeón de Europa con la selección española y uno de los mejores delanteros que ha jugado en Primera se suma a la Primera Andaluza de Cádiz. El incombustible Dani Güiza acaba de firmar a sus 45 años por el Jerez Industrial y será rival lo que resta de temporada de equipos del Campo de Gibraltar como el Taraguilla, el Tarifa y el Guadiaro.

Bomba en el fútbol provincial. Dani Güiza, hasta ahora en las filas del líder Rayo Sanluqueño, se ha convertido en el refuerzo de invierno estrella de un histórico como el Jerez Industrial. El campeón de Europa con la selección española en 2008 lleva varios años afincado en Sanlúcar de Barrameda y esta temporada aceptó el ofrecimiento del Rayo Sanluqueño después de pasar los últimos años en Rota entre el club verderón y la UD Roteña, además de la UD Algaida.

El delantero jerezano formado en el Liberación tuvo un paso fugaz por el juvenil del Xerez CD, aunque llegó a disputar seis encuentros con el primer equipo en la temporada 1998/99 marcando su único gol con el Deportivo en un partido contra el Isla Cristina. Tras ser cedido al Dos Hermanas, donde anotó 9 goles a las órdenes de Lucas Alcaraz, Luis Oliver lo vendió al Real Mallorca en la 1999/2000, llegando a debutar ese mismo año con el primer equipo en Primera División.

Con el filial bermellón anotó 19 goles en Segunda B en la temporada 2000/2001, estrenándose en Primera marcándole al Villarreal consiguiendo el tanto del empate a dos en el antiguo Madrigal. Tras un breve paso por el Recreativo de Huelva y el Barcelona B, eclosionó en Segunda División A en el Ciudad de Murcia, donde marcó 36 goles en dos temporadas, lo que le abrió las puertas de nuevo de Primera, recalando en el Getafe: 20 tantos y la eliminación del Barcelona en Copa -disputaría la final con el equipo madrileño- con dos tantos por 4-0 levantando el 5-2 de la ida.

Del Getafe al Mallorca para anotar 27 goles y ser, casi 20 años después, el último español en ser Pichichi de Primera División. Ese año lograba con España la Eurocopa de 2008, pero dos después sufría una de sus mayores decepciones al quedarse fuera del Mundial de Sudáfrica que emcubró a España. Marchó al Fenerbahçe con Luis Aragonés, donde no tuvo tanto brillo, regresó al Getafe e hizo otras dos salidas al extranjero, Johor Tarul y Cerro Porteño.