Dani Carvajal a su compañero de selección Lamine Yamal en el Real Madrid - Barcelona: "Hablas mucho"

El clásico entre Real Madrid y Barcelona de este domingo, con victoria madridista por 2-1, vivió sus momentos de más tensión en los instantes finales, en dos tanganas entre jugadores de ambos equipos que acabaron con seis cartulinas amarillas, una roja -Lunin- y gestos de Carvajal y Vinicius a Lamine de “hablas mucho”.

Las palabras de Lamine días antes del clásico marcaron la previa del partido… y el propio partido. El 10 dijo “Roban, se quejan y hacen cosas..." en un evento de la Kings League . Y los jugadores del Real Madrid se lo recordaron sobre el terreno de juego.

Ambiente hostil hacia Lamine de la afición madridista cada vez que tocó la pelota y, tras el partido, Carvajal, compañero suyo en la selección española, acompañándolo de un gesto, le dijo que hablaba mucho y que, tras la derrota, se tenía que tragar sus palabras. Continuó Vinicius con la disputa, que alcanzó cotas mayores. Lamine invitó a ambos a seguir discutiendo fuera del terreno de juego y fue Vinicius el que corrió hacia Lamine, teniendo que ser sujetado por hasta cuatro integrantes del cuerpo técnico del Real Madrid.

Tangana tras acabar el clásico, la segunda. Ya que instantes antes del final, después de la expulsión de Pedri, se formó la primera, con Vinicius y Lunin, en primera instancia, contra parte de los jugadores del banquillo del Barcelona.

Dos encontronazos que acabaron con seis amarillas -Rodrygo, Militao y Vinicius por el Real Madrid y Ferran Torres, Fermín López y Alejandro Balde por el Barcelona- y con Andriy Lunin, portero suplente del conjunto blanco, expulsado por "salir de su banquillo hacia el banquillo rival, en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus propios compañeros", según reflejó el árbitro en el acta.

Sobre estos incidentes hablaron los dos entrenadores en rueda de prensa. Además, Xabi Alonso fue preguntado por la comparación con clásicos en los que fue jugador del Real Madrid, de máxima tensión, con José Mourinho y Pep Guardiola en los banquillos. “Partido importante para los dos. Con tensión y resultado ajustado. No hay que hacer demasiadas lecturas y trascendencia de momentos de tensión. Han pasado muchísimos en los clásicos. En esos años -los de Mourinho contra Guardiola- pasó de todo. ¿Y qué? Esto sigue”, comentó.

El alemán Marcus Sorg, que dirigió este domingo al Barcelona desde el banquillo por la sanción a Hansi Flick, tampoco quiso entrar a valorar las dos tanganas del final del partido y dijo que “no” sabe quién las empezó. “Sinceramente, no me he dado cuenta. No sé quién ha empezado. Había mucha gente entre los banquillos, gritando… Pero ya está. Hay que concentrase en el partido”, dijo en rueda de prensa.