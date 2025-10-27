El enfado de Vinicius tras ser sustituido en el Real Madrid - Barcelona: "Yo me voy del equipo"

El brasileño Vinicius Junior fue sustituido en el minuto 73 del clásico y se encargó de dejar claro su enfado. Aspavientos, gestos y palabras hacia su entrenador, Xabi Alonso, para mostrarle su descontento con el cambio. Ni se miraron cuando Vini salió del terreno de juego y el brasileño se fue directamente al vestuario para volver en unos minutos finales en los que fue protagonista en dos tanganas.

Sebas Parrilla, segundo entrenador del Real Madrid, quiso tranquilizarle cuando parecía dirigirse al banquillo para ver con sus compañeros el final del partido, pero Vinícius acabó yéndose al vestuario, aunque volvió al banquillo minutos después. Por el camino, fue Rodrygo, quien entró en su lugar, el que le tendió la mano a su compatriota, quien, sin mucho interés, le chocó la mano mientras no dejaba de mostrar su enfado por el cambio. Incluso hay imágenes en la que se lee en sus labios. "Yo me voy del equipo Me voy, mejor me voy...", tras preguntar antes reiteradamente "¿Yo? ¿Yo? Mister, ¿Yo?", mientras Xabi Alonso, al que no saludó, le dice desde lejos: "Venga, Vini, hostia".

Actuación destacada

Un Vinícius que dejó el Clásico tras firmar un partido con protagonismo ofensivo. En regates, cinco de seis completados, y dejando el sello del inicio del 2-1 del Real Madrid, en el que el brasileño dejó atrás a Koundé para ganar ventaja, sirvió el balón a Militao y este asistió a Bellingham para el gol. Sin embargo, esto no le valió para completar el encuentro y Xabi, en la segunda ronda de cambios, optó por sustituirle y en su lugar entró un Rodrygo fresco, con la orden de involucrarse también en una tarea defensiva que ‘Vini’ no cumplió a rajatabla, como demostraron los gestos de Huijsen y Arda Güler en el minuto 60 pidiéndole que bajara a defender.

La relación Vinivius-Xabi Alonso

Una relación Vinicius-Xabi que se tensa de nuevo, después de que en el inicio de temporada el brasileño fuera suplente en dos de los cinco primeros partidos, estreno en Liga de Campeones incluído.

Y tras el partido, Xabi Alonso habló de lo ocurrido. Sin querer entrar públicamente a valorar la reacción de su futbolista. “Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinicius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinicius? Lo hablaremos”, señaló.

“Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario”, amplió.

Regreso al campos para las tanganas

Un Vinicius que fue protagonista más allá del cambio, en las dos tanganas que cerraron el clásico. La primera, tras la expulsión de Pedri en la que los integrantes de ambos equipos se encararon e, instantes después, tras acabar el partido, al continuar un pique que empezó Carvajal con Lamine. Carvajal le dijo a Lamine, gesto incluido, "hablas mucho", y Vinicius, mientras el 10 azulgrana se iba al vestuario entró en acción repitiéndole el gesto. Lamine le emplazó a continuar dentro del vestuario y Vini tuvo que ser sujetado por parte del cuerpo técnico cuando fue a por Lamine.