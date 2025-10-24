Lamine Yamal a Ibai Llanos sobre si el Porcinos es como el Madrid: "Sí, roban, se quejan..."

Es fin de semana de Clásico y la cosa se va calentando. Si hasta hace unos días los últimos mensajes cruzados entre futbolistas del Real Madrid y el Barcelona tenían como marco la polémica de a la postre frustrado Villarreal-Barcelona en Miami, ha sido Lamine Yamal el que ha empezado a salsear de lleno el Real Madrid- Barcelona del domingo. En una charla desenfada y sin pelos en la lengua con Ibai Llanos en el Chup chup de la Kings League, un programa de tertulia y previa de la jornada del campeonato, el futbolista, fichaje estrella de la competición en la que comanda esta temporada el equipo La Capital, lanzó una comparación entre el Porcinos (el equipo de Ibai) y el Madrid: "Sí, roban, se quejan...".

Con Gerard Piqué también presente, la estrella del Barcelona y la selección le preguntaron: "¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?", a lo que contestó: "Sí, roban, se quejan...". Ibai, le interrumpió: "¿El Madrid roba?", a lo que él replicó: "A ver...", gestualizando como que claro que sí. En esas intervino Piqué para apoyar a su ex compañero en el Barcelona: "Esto no es discutible". El periodista Gerard Romero intentó calmar entonces las aguas para que Yamal se cortara y no fuera más allá, y ya este zanjó con un "hostia, a ver...". No fue la única referencia del joven extremo del Barcelona a su máximo rival: "Me pone más marcarte a ti (a Ibai) que al Real Madrid... porque al Madrid ya le he marcado".

Lamine Yamal llega al Clásico tras estar más de mes y medio con problemas de pubalgia, por lo que se ha perdido varios partidos con el Barcelona y fue desconvocado de la última ventana de la selección española. Ya con los problemas aparentemente superados, el jugador ha disputado los últimos partidos ante el Girona (2-1) y el Olympiacos (6-1).