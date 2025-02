(71-65) Los tiros libres condenan a la ULB en su visita a Melilla

Quince tiros fallados y la falta de fuelle en el último tramo de un equipo que comparecía muy mermado y con varoios jugadores al límite de sus posibilidades han condenado este sábado a la Unión Linense de Baloncesto (ULB) en su visita a Melilla para enfrentarse al Enrique Soler (71-65). Como quiera que los otros implicados en la pelea en la permanencia han saldado sus partidos con triunfo, los de La Línea regresan a puesto de descenso.

Ni el afortunado debut de Víctor Chernodolia (15 puntos, seis rebotes para 15 de valoración) pudo impedir la derrota de la ULB en Melilla, un resultado que no por previsible dadas las condiciones en las que los albinegros afrontaban la contienda, deja de ser grave. Vaya por delante que Leandro Furlán, Álex Valor y Álex Caballero afrontaron la contienda sin haber podido entrenarse durate la semana.

Los de Vicente González fueron mejores mientras tuvieron fuerzas, aunque el acierto individual de los locales les permitía llegar al final del primer cuarto con empate (18-18) y que la ventaja de los visitantes fuese mínima en el intermedio (37-38).

En la tercera manga los visitantes lograron una renta de hasta cinco puntos (43-48), pero empezó a nublarse su vista, la falta de fuerzas propiciaba muchos errores y afrontaba el tramo final por detrás en el marcador (53-50).

El tramo final fue un querer y no poder de los linenses, que se contentaron con cosechar una derrota digna.

Como en esta situación siempre a la ULB no le queda otra que agarrarse a los datos positivos, es justo subrayar que a pesar de no haberse entrenado en toda la semana, el junior Álex Valor (14 puntos, tres rebotes) fue el segundo mejor en la estadística de su equipo y el pívot senegalés Abdoulaye Toure cuajó su mejor encuentro, con seis puntos, ocho rebotes y once de valoración y, lo que es más importante, con un excelente balance defensivo.

