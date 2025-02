(24-23) Los árbitros acaban con la racha triunfal del BM Ciudad de Algeciras

Granada/Una pareja arbitral integrada por Juan Cejudo Martín y David Cuevas se encargó este sábado de cortar la racha de seis jornadas sin perder del Balonmano Ciudad de Algeciras. La permisividad -inadmisible en una categoría semi profesional como la Primera Nacional- de estos supuestos jueces en el segundo tiempo condujo a la derrota a los de Iñaki Pérez, que desde un denodado trabajo defensivo habían logrado sobreponerse a las bajas. Afortunadamente, los algecireños se han visto beneficiados por los marcadores de algunos de sus más directos rivales y se mantienen con ventaja en la lucha por disputar la fase de ascenso.

El esfuerzo de Pablo Saucedo, que conocedor de las limitaciones de su equipo se prestó a jugar a pesar de sus numerosos problemas físicos, son el reflejo de la impotencia de un Ciudad de Algeciras que lo hizo todo para ganar en Granada, pero que regresa a casa con una derrota dolorosa, no solo por lo que supone deportivamente, sino por la forma.

Los algecireños cuajaron un buen primer tiempo y se fueron al descanso con dos goles de ventaja tras anotar Nico Diéguez la última diana (11-13).

Los visitantes iban administrando su falta de fondo de armario y lograron colocarse tres arriba nada más arrancar la segunda mitad.

A partir de ese momento se produjo una especie de catarsis arbitral. La pareja no es que cambiase de criterio, es que cayó en una permisividad sonrojante del lado de los de casa, que llegaron a colocarse cuatro arriba (24-20) a falta de nueve minutos.

Ya no volverían a anotar, porque su rival no estaba dispuesto a rendirse.Tres tantos de Ronaldo Carrasco, Nico Diéguez y Gonzalo Cervera dejaban las puertas abiertas puede que no a la remontada, pero al menos sí al menos al empate.

Pero llegó última acción que merecería ser revisada por los responsables arbitrajes de la Federación. A falta de 44 segundos el equipo de casa solicitó tiempo muerto. Y cuando volvió a la pista sencillamente no lanzó. Los árbitros (sospechosamente) no decretaron el evidente pasivo justo hasta que el cronómetro se puso a cero. Cuando ya se habían cerciorado de que dejaban sin tiempo al Ciudad de Algeciras.

El acta del encuentro se puede consultar en este enlace:

El acta del Ciudad de Granada-Ciudad de Algeciras

Los resultados de la decimoctava jornada en el grupo F de la Primera Nacional (la tercera categoría del balonmano español) se pueden consultar en este enlace. Al término de la jornada, la clasificación actualizada se puede consultar en este enlace.