No hay excusas no sería justo utilizar paños calientes. La Unión Linense de Baloncesto (ULB) no dio ayer el nivel que se le presume a un conjunto de la Liga EBA (y más aún si está en la fase de clasificación, que se supone para los elegidos) y sucumbió sin oponer resistencia ante un Coín que se fue desatando a medida que pasaban los minutos y terminó endosándole a los albinegros una sonrojante derrota.

Después de un primer tiempo menos desaseado (46-35), el equipo de La Línea se desplomó tras el descanso hasta desaparecer de la pista.

La ULB recordó este sábado en Coín a aquel equipo indolente que acumuló derrota tras derrota en la segunda fase de la temporada pasada. Los que entrena Vicente González apenas mantuvieron presencia en los dos primeros cuartos. Pero ya por entonces era palpable que le costaba un mundo anotar, que cada jugador parecía hacer la guerra por su cuenta y, lo que es peor, que el nivel defensivo era inexistente.

Lo de la segunda mitad (y muy especialmente lo del tercer cuarto que arrojó un parcial de 23-7) ya fue otra historia. Los de La Línea, que al final comparecieron con once jugadores, bajaron los brazos y el rival fue ensanchando la diferencia sin apenas esfuerzo.

Un dato hace incluso más evidente que el resultado lo que sucedió en la cancha del polideportivode Coín. Los de Pablo Bernabé acreditaron 118 puntos de valoración, los linenses, solo 29. Apenas Cándido Matoso (14) quien jugó a pesar de sus problemas físicos, Adri Mateos (que estuvo en pista del principio al final y anotó 17 puntos) y Jakub Kasa alcanzaron los doble dígitos de valoración.

Después de esta derrota, la ULB –que el pasado mes de febrero ya se garantizó la permanencia– se afinca en la última de las diez plazas de la clasificación de esta segunda fase y se prepara para recibir el próximo sábado (19:00) nada menos que al Enrique Soler de Melilla, que con su victoria ante Udea se ha encaramado a un primer puesto que tiene premio añadido. Mucho tendrá que cambiar la actitud de los de La Línea para poder siquiera plantar cara a la potente escuadra norteafricana.