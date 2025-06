Cristiano Ronaldo: "Dejen a Lamine Yamal crecer tranquilamente"

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, que este domingo se enfrentará a España en la final de la Liga de Naciones, pidió en conferencia de prensa que se deje al barcelonista Lamine Yamal, ya estrella del fútbol español y mundial pese a tener tan solo 17 años, "crecer tranquilamente".

"El niño está haciendo las cosas muy, muy, muy, bien. Está en un club que le ayuda bastante, está en una selección que le ayuda bastante también, está en un ambiente muy propicio para que salgan sus cualidades, que son muy, muy grandes. Pero lo que pido de verdad es que dejen al chico crecer tranquilamente", manifestó en una comparecencia en la que se mostró muy relajado y mostró un tono cariñoso e incluso paternalista con el zurdo azulgrana.

"No hagan tanta presión para el bien del fútbol, para disfrutar muchos años de un talento así hay que dejarle tranquilo, crecer a su manera, con tranquilidad, y disfrutar de él muchos años. Quitarle presión y dejarle tranquilo. Vosotros le podéis ayudar de esa forma, dejarle tranquilo, porque talento no le falta", insistió Cristiano Ronaldo.

Cristiano no se moja sobre el Balón de Oro

El delantero luso señaló que solo le gusta dar consejos cara a cara, en privado y, en cuanto a las opciones del español de ganar el Balón de Oro, recordó que su opinión sobre los premios individuales es que han perdido valor. "No hay algo que pueda decir quién merece ganar. Normalmente en mi opinión quien debería ganar es quien destaca y gana la Liga de Campeones. Pero no me creo mucho ya los premios individuales, porque se lo que ocurre por detrás. Que el niño tiene potencial, ninguna duda, pero tanto él como Mbappe, o el propio Dembelé, Vitinha, otros jugadores de España que están viniendo ahí arriba, pero los premios individuales son irrelevantes", añadió.

En cuanto a considerar la final de este domingo como un símbolo de la transición generacional entre él y Lamine Yamal, señaló que "siempre ha sido así, siempre ha sido Cristiano contra esto o aquello", algo a lo que está "acostumbrado". "Son generaciones diferentes, una empieza y la otra termina. Deberían comparar a Lamine con Vitinha, que son más cercanos. Pero no hay problema, me quedo con las críticas. En realidad no es así, es un equipo contra otro. Pero lo entiendo, los medios calientan el partido, es bonito y normal. Lo que más deseo es que Portugal esté a un buen nivel y gane contra un equipo que probablemente sea el mejor del mundo", declaró.

Bromeó asimismo con la cercanía de edad entre Lamine Yamal y su hijo mayor. "Son parecidos de color, son morenitos, tienen tres años de diferencia. Además tengo mucha relación con España, mi mujer es española y argentina, y tengo un cariño muy especial por España. En este caso vosotros mencionáis mucho su nombre, y con razón porque el chico lo merece", apuntó