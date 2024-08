El Ciudad de La Línea abre este domingo (19:30) todas sus puertas por primera vez para el Granada-Al Nassr

Granada CF (Segunda división) y Al Nassr (Liga Profesional de Arabia Saudí) tendrán el privilegio este domingo (19:30) de disputar el primer encuentro en el que el nuevo Ciudad de La Línea tendrá abierta todas sus gradas, después de que esta semana el Ayuntamiento local haya autorizado la utilización de la de Preferencia, construida durante la pasada campaña. Más de seis mil personas se han garantizado ya su presencia el duelo en el que todas las miradas están puestas en la presencia o no del portugués Cristiano Ronaldo.

El verano futbollístico en La Línea, el que inevitablemente ayuda a evocar los momentos gloriosos del Trofeo que llevaba el nombre de la ciudad, se va adentrando. Tras el Cádiz-Al Jazira llega el turno del Granada-Al Nassr, que quedará para el recuerdo como el de la inauguración oficiosa de la grada de Preferencia.

El Al Nassr de Riad es uno de los equipos más españoles del fútbol saudí, ya que su director deportivo es Fernando Hierro y uno de sus ayudantes es también malagueño, Adrián Espárraga.

En la plantilla comandada por Luis Castro destaca el astro portugués Cristiano Ronaldo, sin olvidar al internacional español Aymeric Laporte, reciente campeón de Europa, el senegalés Sadio Mané, el croata Marcelo Brozovic, el costamarfileño Seko Fofana, el portugués Otàvio y los brasileños Anderson Talisca y Alex Telles.

El club no ha confirmado la llegada a la concentración de Cristiano Ronaldo, cuyo aterrizaje estaba previsto para el pasado día uno. Sin embargo la esposa del futbolista, la influencer Georgina Rodríguez, hace gala a través de sus redes sociales de la estancia de ambos en Mallorca. Eso no quiere decir que el atacante no vaya a desplazarse hasta La Línea, pero tampoco que vaya a estar. Igualmente se antoja improbable que comparezca Aymeric Laporte, que según numerosos medios negocia para salir del plantel y enrolarse en el Real Madrid.

El Granada, con cinco caras nuevas

El Granada de Guille Abascal, uno de los tres andaluces descendido a Segunda división, presentará como principal novedad el debut de su quinto fichaje de este verano, el central Loic Williams, que llega procedente del Cd Tenerife, que el curso pasado lo tuvo cedido en el Atlético El Paso de Segunda Federación.

Antes habían desembarcado en el Nuevo Los Cármenes Pablo Insua (Sporting de Gijón), Luca Zidane (Eibar), Rubén Sánchez (cedido por el Espanyol) y el internacional georgiano Giorgi Tsitaishvili (cedido por el Dínamo de Kiev). Diversos medios anuncian que es cuestión de horas que se incorpore Álex Forés, que llegará desde el Villarreal.

Los rojiblancos ya han disputado cuatro amistosos, saldados con empates contra Orlando Pirates y la UD Las Palmas y con derrotas frente al Almería y Sevilla. Además derrotó 3-0 al West Ham sub 21 en un duelo que tuvo rago de partido de entrenamiento.

A pesar del golpe moral que ha supuesto el descenso, los nazaríes superan ya los 14.000 abonados.