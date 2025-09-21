El CB Algeciras vence al San Fernando (101-76) y jugará la final de la Copa Diputación ante la ULB

El Club Baloncesto Algeciras ha vencido (101-76) este domingo al CB San Fernando en la segunda semifinal de la Copa Diputación de Cádiz Memorial Carlos Duque. El equipo que entrena Miki Ortega disputará la final del torneo provincial contra la Unión Linense de Baloncesto el próximo sábado 27 en el primer derbi comarcal de la temporada, ya que ambos clubes se medirán en el mismo grupo de la Tercera FEB.

El nuevo CB Algeciras cumplió con su rol de favorito y se impuso en casa ante su afición con mucha solvencia a un San Fernando combativo que marchó siempre a remolque.

Tras un primer cuarto igualado y de mucha anotación (31-27), los algecireños comenzaron a abrir brecha para anotarse una interesante ventaja al descanso (54-43). Los de Miki apretaron el acelerador en el tercer cuarto para dejar casi sentenciada la semifinal (87-61). El CBA no bajó el pistón y se permitió el lujo de superar la centena de puntos ante una afición que disfrutó de las caras nuevas.

El CB Algeciras pugnará por el título provincial de la Copa Diputación con la ULB, que el sábado tumbó a la Gymnástica Portuense en una épica semifinal que se decantó en la prórroga en El Puerto. El duelo campogibraltareño se celebrará en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras el sábado 27 de septiembre con horario aún por determinar.