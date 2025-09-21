La ULB remonta en un partido épico y se clasifica para la final de la Copa Diputación

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) estará en la gran final de la Copa Diputación de Cádiz tras imponerse a la Gymnástica Portuense en un emocionante encuentro que se resolvió en la prórroga por un ajustado 91-92.

El duelo, disputado con gran intensidad, estuvo marcado por la igualdad y por la capacidad de reacción del conjunto linense, que supo sobreponerse a los momentos más adversos. En el último cuarto llegó a estar seis puntos abajo a falta de menos de dos minutos, y en la prórroga también tuvo que levantar una desventaja de siete. Sin embargo, el carácter competitivo del equipo fue decisivo para sellar el pase a la final.

El triunfo tiene aún más valor al lograrse pese a las bajas de jugadores importantes como Juanmi López, Issa Thiam, Adrián Mateos y Alejandro García, lo que obligó al equipo a reinventarse. La nota positiva la pusieron los júniors Pablo Perales e Iván Poyatos, que debutaron dejando muy buenas sensaciones.

Con esta victoria, la ULB no solo logra una inyección de moral antes del inicio de la temporada oficial, sino que también se asegura un lugar en la pelea por el título. El próximo fin de semana se medirá en la final de la Copa Diputación al vencedor del duelo entre el CB Algeciras y el CB San Fernando.