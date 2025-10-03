CB Algeciras y ULB se reencuentran en el estreno liguero tras la final de Copa Diputación

Un lance del CB Algeciras - ULB de la final de la Copa Diputación.

La Tercera FEB levanta el telón este sábado con un atractivo derbi comarcal entre el Club Baloncesto Algeciras y la Unión Linense de Baloncesto, que se verán las caras a partir de las 19:00 en el pabellón Juan Carlos Mateo.

El choque servirá como reencuentro inmediato tras la reciente final de la Copa Diputación, en la que los algecireños se impusieron con claridad por 75-60. Sin embargo, el técnico local, Miki Ortega, advierte que se espera “un partido totalmente diferente”. El CBA afronta este estreno liguero con toda la plantilla disponible salvo Pierre Sené, cuya incorporación se producirá en los próximos días.

El conjunto algecireño llega al debut con sensaciones muy positivas tras una pretemporada sobresaliente en la que ha sumado pleno de victorias, en el marco de un proyecto renovado después del descenso y con la mirada puesta en las posiciones altas de la clasificación.

La ULB, dirigida por Iván Torres, ha tenido una preparación más breve, con solo los dos encuentros de Copa Diputación frente a la Gymnástica Portuense y la visita al propio CB Algeciras. El equipo linense cuenta con piezas de calidad como Álex Valor, Leandro Furlán y los ex udeístas Juanmi López, Tury Seara y Víctor Chernodolia, configurando una plantilla también diseñada para estar entre los aspirantes.

En cuanto al acceso al pabellón, las entradas tendrán un precio de 5 euros para los no abonados, mientras que abonados y menores de 16 años podrán acceder de forma gratuita.