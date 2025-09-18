El CB Algeciras y la ULB afrontan la Copa Diputación de baloncesto

El Club Baloncesto Algeciras y la Unión Linense de Baloncesto, que la próxima temporada competirán en la Tercera FEB, afrontan este fin de semana la Copa Diputación de Baloncesto Memorial Carlos Duque, un torneo que reúne a los clubes de mayor categoría de la provincia de Cádiz en una cita que sirve para ultimar el arranque de la competición liguera.

El primero en abrir fuego será el conjunto de La Línea. La ULB se medirá a la Gymnástica Portuense este sábado a las 20:00 horas en el pabellón Angelita Alta de El Puerto de Santa María. El conjunto entrenado por Iván Torres y Guillem Rueda buscará la primera plaza para la final.

En la otra semifinal, el Club Baloncesto Algeciras recibirá al CB San Fernando en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras este domingo a las 12:30 horas. El cuadro que dirige Miki Ortega llega tras haberse adjudicado el I Torneo Ciudad de Algeciras.

Los dos conjuntos del Campo de Gibraltar intentarán colarse en la final de la Copa Diputación y protagonizar el primer derbi comarcal de una temporada en la que se medirán dos veces durante el campeonato de la Tercera FEB.