EL CB Algeciras se deshace con comodidad de La Zubia y sigue segundo (91-67)

Nuevo triunfo del Club Baloncesto Algeciras, que superó con claridad a La Zubia por 91-67 en el Pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. Una victoria contundente que, sin embargo, no permite a los algecireños asaltar el liderato, ya que el Jaén FS también cumplió en su compromiso en La Línea y continúa al frente del Grupo D-A de la Tercera FEB, cuarta categoría del baloncesto nacional.

El equipo dirigido por el linense Miki Ortega dejó claras sus intenciones desde el salto inicial. Un arranque fulgurante, con un parcial de 12-4 en apenas tres minutos, marcó el camino de un primer cuarto dominado de principio a fin y que se cerró con 26-15 en el marcador.

La solidez defensiva de los locales fue clave en el segundo cuarto. El CBA amplió diferencias hasta el 32-18 a siete minutos del descanso, manteniendo siempre el control del partido ante un rival que intentó reaccionar sin éxito. Al intermedio, la renta seguía siendo cómoda (51-37, +14).

Tras el paso por vestuarios, el Club Baloncesto Algeciras no levantó el pie del acelerador. Con hasta cinco jugadores superando la decena de puntos, los algecireños gestionaron el encuentro con solvencia. Solo una breve reacción visitante, basada en el acierto exterior, obligó a Miki Ortega a solicitar tiempo muerto, frenando cualquier intento de remontada (74-55).

El último cuarto apenas tuvo historia. Los locales cerraron el partido con autoridad para sumar la decimocuarta victoria de la temporada, reafirmando su fortaleza como local y manteniéndose invictos en casa, en plena pelea por el liderato.

