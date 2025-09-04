El CB Algeciras define su calendario de pretemporada con cinco amistosos

El Club Baloncesto Algeciras ha presentado su calendario de pretemporada con el objetivo de preparar la campaña 2025-2026, que disputarán en Tercera FEB (antigua Liga EBA). Los cebeístas, que pronto celebrarán el I Torneo Ciudad de Algeciras, disputarán cinco encuentros con distintos rivales para ponerse a punto, tanto en casa como fuera.

El equipo algecireño comenzará con un partido amistoso frente al Club Baloncesto Morón (Segunda FEB) el lunes 8 de septiembre a las 20:15, en el Pabellón La Alameda, en Morón. Posteriormente, disputará otro partido amistoso contra el Unicaja - Alhaurín de la Torre (filial de Unicaja) el viernes 12 de septiembre, a las 19:00 en el Pabellón Los Guindos de Málaga.

La preparación continuará con el I Torneo Ciudad de Algeciras, en el que se medirán nuevamente a Unicaja - Alhaurín de la Torre (Liga U22 de filiales) en la casa cebeísta, el Pabellón Juan Carlos Mateo, el miércoles 17 de septiembre a las 20:00.

Calendario de pretemporada 2025/2026. / ES.

Dentro de la Copa Diputación, el equipo algecireño afrontará la semifinal contra el Club Baloncesto San Fernando (Tercera FEB) el domingo 21 de septiembre a las 12:00 como local. Finalmente, en caso de clasificarse, disputará la final de la Copa Diputación el sábado 27 de septiembre a las 19:00, también en el Pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras.

I Torneo Ciudad de Algeciras

Las entradas se pueden adquirir el mismo día de partido en las taquillas, en línea o en Discos Grammy en físico. Los precios varían, dependiendo de la edad y si se es abonado o no: