Ocio
Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar

El CB Algeciras define su calendario de pretemporada con cinco amistosos

Baloncesto

El club algecireño se enfrentará al CB Morón, al Unicaja - Alhaurín de la Torre y al CB San Fernando, entre otros

El CB Algeciras jugará contra el filial del Unicaja en el I Torneo Ciudad de Algeciras el 17 de septiembre

Fotos del primer entrenamiento de pretemporada del Club Baloncesto Algeciras
Fotos del primer entrenamiento de pretemporada del Club Baloncesto Algeciras / VANESSA PÉREZ
S. F. U.

Algeciras, 04 de septiembre 2025 - 16:59

El Club Baloncesto Algeciras ha presentado su calendario de pretemporada con el objetivo de preparar la campaña 2025-2026, que disputarán en Tercera FEB (antigua Liga EBA). Los cebeístas, que pronto celebrarán el I Torneo Ciudad de Algeciras, disputarán cinco encuentros con distintos rivales para ponerse a punto, tanto en casa como fuera.

El equipo algecireño comenzará con un partido amistoso frente al Club Baloncesto Morón (Segunda FEB) el lunes 8 de septiembre a las 20:15, en el Pabellón La Alameda, en Morón. Posteriormente, disputará otro partido amistoso contra el Unicaja - Alhaurín de la Torre (filial de Unicaja) el viernes 12 de septiembre, a las 19:00 en el Pabellón Los Guindos de Málaga.

La preparación continuará con el I Torneo Ciudad de Algeciras, en el que se medirán nuevamente a Unicaja - Alhaurín de la Torre (Liga U22 de filiales) en la casa cebeísta, el Pabellón Juan Carlos Mateo, el miércoles 17 de septiembre a las 20:00.

Calendario de pretemporada 2025/2026.
Calendario de pretemporada 2025/2026. / ES.

Dentro de la Copa Diputación, el equipo algecireño afrontará la semifinal contra el Club Baloncesto San Fernando (Tercera FEB) el domingo 21 de septiembre a las 12:00 como local. Finalmente, en caso de clasificarse, disputará la final de la Copa Diputación el sábado 27 de septiembre a las 19:00, también en el Pabellón Juan Carlos Mateo de Algeciras.

I Torneo Ciudad de Algeciras

Las entradas se pueden adquirir el mismo día de partido en las taquillas, en línea o en Discos Grammy en físico. Los precios varían, dependiendo de la edad y si se es abonado o no:

  • No abonados: 5 euros
  • Abonados: gratis
  • Menores de 16 años: gratis

También te puede interesar

Lo último

stats