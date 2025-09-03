El CB Algeciras jugará contra el filial del Unicaja en el I Torneo Ciudad de Algeciras el 17 de septiembre

El Club Baloncesto Algeciras (CBA) ha anunciado el cartel y rival del I Torneo Ciudad de Algeciras, que se celebrará el próximo miércoles día 17 de septiembre. Los cebeístas, en una reunión en la Plaza Alta, han mostrado un cartel con motivos algecireños donde se anuncia el rival: el Unicaja -Alhaurín de la Torre, el filial del equipo malagueño en la Liga ACB.

El encuentro se desarrollará en el polideportivo Ciudad de Algeciras - Dr. Juan Carlos Mateo, a las 20:00. Las entradas se pueden adquirir el mismo día de partido en las taquillas, en línea o en Discos Grammy en físico. Los precios varían, dependiendo de la edad y si se es abonado o no:

No abonados : 5 euros

: 5 euros Abonados: gratis

gratis Menores de 16 años: gratis

El evento, que también presentará a la cantera, se realiza con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras. "Creemos que es un evento importante, un inicio de temporada de baloncesto y un torneo que viene para quedarse. Me consta que estamos trabajando ya para próximas ediciones y para contar con más equipos", ha expresado el delegado de Deportes, Jorge Juliá.

"Queremos que el evento sirva de presentación del club, de toda la cantera y todo el equipo. Como ha dicho -Jorge Juliá- esperamos que se quede, al igual que esperamos traer a equipos superiores. Lo que queremos es que suene baloncesto aquí en la ciudad", ha añadido Aldo García, presidente del Club Baloncesto Algeciras.