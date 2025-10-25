El CB Algeciras bate al Colegio El Pinar y se apunta su cuarta victoria seguida (78-71)

Cuarta victoria consecutiva de la temporada para el Club Baloncesto de Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha mantenido su pleno tras imponerse en casa este sábado al Colegio El Pinar (78-71) en la cuarta jornada del grupo DA de la Tercera FEB de baloncesto.

El CB Algeciras suma y sigue, aunque no lo tuvo fácil ante un combativo rival que se negó a tirar la toalla y apretó en un último cuarto en el que limó las diferencias. Los de Miki tuvieron a Mensah (18 puntos y 22 de valoración) y Reid (22 puntos) como sus estiletes ante la afición del pabellón Doctor Juan Carlos Mateo.

Los locales apretaron de salida en un primer cuarto en el que abrieron una brecha (23-15). El Colegio El Pinar se llevó la segunda manga para acercarse en el marcador al descanso. El CB Algeciras volvió a mostrarse contundente en el tercer cuarto (27-15) y, con el partido muy encarrilado, se topó con un oponente desmelenado que encontró el aro con soltura para terminar en un 78-71 más equilibrado.

Con el cuarto triunfo en cuatro partidos, el CBA se mantiene en la cabeza del grupo con el Tíjola.