La salida de tono de Iker Casilla en X: "La verdad es que me podéis comer los h*****"

La imagen de la leyenda del fútbol español y mundial Iker Casillas sigue en plena decadencia. Tras los varapalos a su prestigio asestados por la modelo de Only Fans y actriz porno Claudia Bavel, esta vez ha sido la respuesta a una provocación en la red social X la que ha acabado en salida de tono del que fuera portero y ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego hasta su retirada. Uno de los muchos mensajes ofensivos que se lanzan a diario sin filtro en la red de microblogging ahora retorcida por Elon Musk no ha sido bien recibido por el campeón de un Mundial y una Eurocopa con la selección española. En concreto, Albert HL se lamentaba de haber "idolatrado a este anormal", añadiendo incluso que cambiaría "nueve Champions" que había celebrado, en referencia a un vídeo en el que este hacía una especie de baile con una presumible influencier. Casillas no se cortó y le respondió llamándole "gilipollas" e invitándole a "ponerse en fila" para comerle los... Un mensaje muy por debajo de la altura de un deportista de su trayectoria.