Carlo Ancelotti será juzgado el miércoles por defraudar a Hacienda un millón de euros

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el miércoles próximo el juicio al entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda. En concreto Ancelotti está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid. Según informa la Fiscalía, la deuda tributaria tuvo que ser cobrada por la Agencia Tributaria mediante embargo al igual que el recargo de apremio de 243.593 euros y otros 47.298 por intereses, y además de la referida pena el fiscal reclama a Ancelotti el pago de multas por un total de 3.186.237 euros.

El fiscal imputa al entrenador de fútbol italiano dos delitos contra Hacienda porque a pesar de su condición de residente en España a efectos fiscales y su domicilio en la capital solo consignó en sus declaraciones de la renta retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento de sus derechos de imagen "que ficticiamente pretendía haber cedido a otras entidades".

Las cifras

En su escrito de acusación recuerda que Carlo Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo de deportista profesional como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016, "fijándose y especificándose en su remuneración además de unos rendimientos del trabajo otros derivados de la cesión de los derechos de imagen al club". Añade que a partir del mes de julio de 2013 el acusado pasó a trabajar y residir en España fijando su residencia habitual en Madrid si bien cesó de forma anticipada su relación profesional con el club el 25 de mayo de 2015. "No obstante desde su llegada a España hasta aproximadamente el mes de octubre de 2015 dispuso de dicha vivienda arrendada, siendo ese mismo año España su centro principal de relaciones personales e intereses económicos y profesionales", destaca la Fiscalía. Apunta que "de hecho obtuvo 14.867.622 euros del Real Madrid solo en concepto de rendimientos del trabajo, debiendo por tanto tributar por su renta universal en España en este ejercicio 2015".

La Fiscalía sostiene que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen que recibía del club o de otras marcas por participar en algunos eventos Ancelotti acudió para canalizar el cobro de los mismos a un complejo y confuso entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas". Explica que "simuló la cesión de sus derechos de imagen a entidades carentes de actividad real y de capacidad de explotación domiciliadas fuera de España, persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y la ocultación del beneficio real". Añade que "la cesión de los derechos de imagen se inicia con un contrato de 1 de julio de 2013 en el que Carlo Ancelotti aparentemente cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por diez años y un precio de 25 millones de euros". El fiscal agrega que "posteriormente se formalizó un anexo al acuerdo de venta en el que la duración de la relación contractual pasaba a ser de tres años frente a los diez iniciales y el precio de compraventa de los derechos de imagen se reducía a un millón de euros anuales frente a los 25 millones anteriores para una década".

1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015

Por otra parte expone que en su contrato con el Real Madrid acordó la cesión del 50% de dichos derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2015. El fiscal señala que un año después de comunicó al Real Madrid que Vapia LLP, no Vapia Limited, era la titular de los derechos de explotación de imagen Ancelotti hasta el 30 de junio de 2023. "De esta forma el acusado se valió de Vapia LLP para que se presentara formalmente ante el club como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos ya que el contrato de cesión lo era con Vapia Limited".

La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 "sin que Carlo Ancelotti ni las entidades Vapia Limited ni Vapia LLD hayan tributado por estas cantidades.Y añade que además el técnico también omitió en su declaraciones la titularidad en propiedad de dos inmuebles situados en el extranjero.

Ancelotti: "Confío ciegamente en la ley y la justicia"

"Tengo que ir a declarar la próxima semana. Este no es el sitio para debatir esto, pero es una apelación de la fiscalía, porque ya hubo un primer juicio que he ganado", explicó Ancelotti en su comparecencia ante los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid. "Ahora es la apelación pero confío ciegamente en la ley y la justicia. No estoy preocupado pero si me dicen que he defraudado, me molesta. Confío en la ley y voy a declarar con ilusión", añadió.