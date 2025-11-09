La cantera del Bahía de Algeciras se foguea en el Cross de Itálica

El Bahía de Algeciras ha cosechado un quinto puesto con el equipo masculino de la categoría sub-16 como mejor resultado en el Campeonato de Andalucía de campo a través por clubes, que se ha celebrado este domingo de manera conjunta con el XLIII Cross Internacional de Itálica, la tradicional prueba del circuito del conjunto arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla).

El Bahía de Algeciras ha acudido con un grupo de 15 atletas de distintas categorías los cuales han tenido una buena actuación, ya que han obtenido puestos aceptables teniendo en cuenta el gran nivel en este cross. Los más destacados han sido los chicos del equipo sub-16, quintos con 138 puntos.

A nivel individual, los resultados han sido:

Sub-14: Carla Prado (156ª con un tiempo de 09:40).

Sub-16: Mar Orozco (19ª con un tiempo de 10:41), Sonia Núñez (49ª con un tiempo de 11:17), Alejandra Zarza (tuvo que retirarse tras sufrir una aparatosa caída), Pablo Jiménez (33º con un tiempo de 09:10), Ignacio Rodríguez (39º con un tiempo de 09:19), Djao Conti (51º con un tiempo de 09:34), Mohamed Amine (57º con un tiempo de 09:41), Juan A. Pérez (60º con un tiempo de 09:44), Hugo Escalona (97º con un tiempo de 10:26), Jerónimo Rodríguez (106º con un tiempo de 10:39) y Javier A. González (110º con un tiempo de 10:46).

Sub-18: Irene Morales (22ª con un tiempo de 15:05) y Alberto Zarza (50º con un tiempo de 13:02).

Sub-20: Jesús Barrera (43º con un tiempo de 16:10).