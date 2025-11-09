Búscate en las fotos de la XXV Carrera Urbana Ciudad de Algeciras

Fidel Ruiz y Estefanía Solís, campeones absolutos de la prueba de siete kilómetros entre Getares y el Enrique Talavera

Fidel Ruiz y Estefanía Solís se han proclamado campeones absolutos de la XXV Carrera Urbana Ciudad de Algeciras. El veterano perteneciente al equipo de la UCA ha sido el más rápido en completar el recorrido de siete kilómetros desde la explanada de Getares hasta las pistas de atletismo Enrique Talavera con un crono de 22 minutos y 49 segundos. Estefanía Solís, del Club Veteranos de Algeciras, ha sido la mujer más rápida con un tiempo de 27:00.

Achraf Ayad y Sergi Esquiverl (Veteranos de Algeciras) han completado el podio masculino absoluto. Fátima Porras (Bahía de Algeciras) y Andrea Cantizano han acompañado en el cajón a la campeona entre las mujeres.

Los resultados al completo de la XXV Carrera Urbana Ciudad de Algeciras