Achraf Ayad y Kim Baglietto, ganadores de la XII Inmaculada Alcaldesa Perpetua, en La Línea

Más de 600 deportistas de todas las edades toman parte en una cita que sortea los efectos de la lluvia y se constituye en un completo éxito

Achraf Ayad, del Veteranos Algeciras, en categoría masculina y Kim Baglietto, del Lourdians de Gibraltar, en la femenina, se han proclamado este domingo vencedores absolutos de la XII Carrera Popular de la Inmaculada ‘Alcaldesa Perpetua’, Memorial José María Díaz Chacón Chaqui (para quien hubo un cariñoso recuerdo) que se ha celebrado en las calles del centro de La Línea y que en las diferentes categorías ha reunido a más de 600 atletas, entre los que se encontraban los que compitieron en sillas de ruedas.

La lluvia que hizo acto de presencia a primera hora de la mañana no ha impedido el éxito, un año más, de la Carrera Popular de la Inmaculada, Alcaldesa Perpetua, organizada por el Club de Atletismo Linense (CAL) con la colaboración del Ayuntamiento de La Línea y el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

El evento cuenta con el apoyo del Club Ciclista Los Enmonaos, el Club Sierra Carbonera y la colaboración de empresas locales como Frutas Espada, Atmósfera Sport Collado y Nexo Fisioterapia.

Las precipitaciones desaparecieron tras la prueba adulta -en la que se registraron excelentes marcas- y las pruebas de los más pequeños pudieron celebrarse con absoluta normalidad.

La cita, que puso en marcha en su día el añorado Juan Macías Simavilla, se ha constituido en el pistoletazo de salida para los actos propios de la festividad de la Patrona.

La competición se ha prolongado en el tiempo, siempre sin perder el espíritu solidario que tuvo desde su comienzo. En esta ocasión los beneficios se destinan íntegramente a la asociación Apropadis 2.0, cuyo objetivo es fomentar la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias. Además, la mayor parte de los participantes aportó bien un kilo de alimento no perecedero o material escolar, que fueron a parar a Cáritas Inmaculada.

En la competición absoluta masculina, sobre un razado de 5.000 metros, tras Achraf Ayad (Veteranos Algeciras) cruzaron la meta Andrew Gordon (Independiente) y Sergi Esquivel (Veteranos Algeciras).

En la femenina, sobre la misma distancia, junto a Kim Baglietto (Lourdians) subieron al podio Estefanía Solís (Veteranos de Algeciras) y Andrea Cantizano (Independiente).

