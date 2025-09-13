Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Búscate en las fotos de la VIII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
Búscate en las fotos de la VIII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy

Búscate en las fotos de la carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones

La mañana de este sábado ha estado marcada por la energía y el espíritu solidario con la celebración de la octava edición de la carrera solidaria Por una sonrisa en Palmones. Desde las 10:00, corredores de todas las edades se han sumado a esta causa benéfica, participando en un recorrido de 6,5 kilómetros que ha llenado de vida las calles de la aldea marinera.

El evento también incluye la modalidad de Marcha no competitiva y las carreras infantiles, asegurando que toda la familia pueda participar.

La cita ha contado con la presencia del alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel; el delegado de Palmones, José Antonio Gómez; el delegado de Turismo, Pablo García, y otros miembros del equipo de gobierno municipal, mostrando el apoyo institucional a esta noble iniciativa.

Por una sonrisa es una ONG que ayuda a las familias de los niños con cáncer. Además de apoyo psicológico y otras prestaciones, la entidad se caracteriza por organizar actividades de convivencia con los menores para ayudarles a sobrellevar el tratamiento de la enfermedad.

Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
1/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
2/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
3/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
4/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
5/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
6/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
7/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
8/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
9/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
10/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
11/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
12/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
13/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
14/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
15/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
16/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
17/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
18/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
19/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
20/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
21/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
22/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
23/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
24/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
25/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
26/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
27/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
28/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
29/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
30/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
31/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
32/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
33/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
34/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
35/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
36/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
37/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
38/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
39/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
40/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
41/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
42/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
43/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy
Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones
44/44 Búscate en las fotos de la VII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones / Erasmo Fenoy

También te puede interesar

Lo último

stats