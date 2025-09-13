Búscate en las fotos de la carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones

Búscate en las fotos de la VIII carrera solidaria Por una Sonrisa en Palmones

La mañana de este sábado ha estado marcada por la energía y el espíritu solidario con la celebración de la octava edición de la carrera solidaria Por una sonrisa en Palmones. Desde las 10:00, corredores de todas las edades se han sumado a esta causa benéfica, participando en un recorrido de 6,5 kilómetros que ha llenado de vida las calles de la aldea marinera.

El evento también incluye la modalidad de Marcha no competitiva y las carreras infantiles, asegurando que toda la familia pueda participar.

La cita ha contado con la presencia del alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel; el delegado de Palmones, José Antonio Gómez; el delegado de Turismo, Pablo García, y otros miembros del equipo de gobierno municipal, mostrando el apoyo institucional a esta noble iniciativa.

Por una sonrisa es una ONG que ayuda a las familias de los niños con cáncer. Además de apoyo psicológico y otras prestaciones, la entidad se caracteriza por organizar actividades de convivencia con los menores para ayudarles a sobrellevar el tratamiento de la enfermedad.